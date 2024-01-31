直播预告：颈椎病的病因及预防保健措施

快节奏的生活方式，使颈椎病人群越来越多，影响着人们的工作和生活。有人甚至做了手术，效果依然不满意。为什么会得颈椎病？在日常生活中，应如何预防？

2月2日14:00，中华医学会脊柱专业委员会会员、唐山市脊柱微创委员会副主委、滦州市人民医院骨科主任、主任医师张景瑜将做客人民好医生直播间，分享颈椎病的病因及预防保健的相关科普知识，敬请关注。

专家简介：

张景瑜，滦州市人民医院院委会成员，河北省骨伤专业委员会委员，唐山市骨科微创委员会副主任委员。从事骨科专业20余年，工作中积累了丰富的骨折创伤急救、手术治疗经验。尤其擅长颈椎病、腰椎间盘突出症等脊柱科的疑、难疾病诊断治疗。

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