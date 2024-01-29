12部门：到2030年，达到全面消除麻风危害目标

人民网北京1月29日电 （记者乔业琼）据国家疾病预防控制局官网消息，近日，国家疾控局会同国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、农业农村部、国家卫生健康委、广电总局、国家医保局、中国残联、中国红十字会总会等12部门联合印发《全面消除麻风危害可持续发展规划（2024-2030年）》（以下简称《规划》）。

《规划》提出，到2025年，进一步巩固基本消除麻风危害成果，实现全国麻风患病率大于1/10万的县（市、区）数少于1%；麻风患者完成治疗时新发生2级畸残比控制在3％以下。到2030年，达到全面消除麻风危害目标，全国麻风患病率大于1/10万的县（市、区）数为0；麻风患者完成治疗时新发生2级畸残比为0。

综合各地麻风流行特点、疫情形势等有关情况，《规划》将31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团划分为三类地区，进行分类指导、分类施策、统筹推进。从“优化防治体系，提升队伍能力”“强化病例发现，阻断疾病传播”“规范病例管理，提高治疗效果”“强化畸残预防，促进全面康复”“加强健康教育，消除社会歧视”和“优化信息管理，提升监测能力”等6个重点领域，提出了早期发现患者、致力精准治疗、预防新发畸残等14项主要任务。从“加强组织领导，明确部门职责”“加强政策保障，确保可持续发展”和“加强科学研究，促进国际交流”等3个方面进行强调，确保各项工作任务有效落实，各项工作目标如期实现。

国家疾控局将会同有关部门督促各地工作落实，于2025年组织开展规划执行情况的阶段性评估，2030年开展终期评估。