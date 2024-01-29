专家倡导规范化治疗提升中国淋巴瘤患者五年无病生存率

中新网上海1月28日电 (记者 陈静)淋巴瘤是常见的血液肿瘤之一，但是，传统的治疗手段并不能满足所有淋巴瘤患者的治疗需求。推动淋巴瘤细胞治疗规范化，提升淋巴瘤治疗水平及治愈率，让更多患者获得治愈希望，是医疗界关注的话题。

记者28日在此间获悉，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办的“淋巴瘤专科人才能力提升工程—细胞治疗规范化培训项目”(下称：项目)启动，将培养淋巴瘤细胞治疗专业人才，推动示教培训基地建设，促进中国淋巴瘤治疗的规范化和标准化。

研究显示，中国淋巴瘤患者总体五年无病生存率约38%。“提高五年无病生存率，难在实现规范化治疗。”哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授对记者表示，“不规范的治疗表现在，医生诊疗不规范，患者接受治疗不规范。”他直言，中国淋巴瘤诊疗发展仍存在地域间的不平衡，边远地区和基层医院的淋巴瘤规范化诊疗水平还有待提升。

据了解，当下，以CAR-T细胞治疗为代表的新兴治疗手段逐渐走向临床。马军教授接受中新网记者采访时表示：“CAR-T细胞免疫治疗有别于其他传统的肿瘤治疗方式，是高度个体化的治疗，对医生的技能要求高，需要规范化的培训体系，提高CAR-T治疗中心的医疗质量。随着各类创新药物进入市场，专业人才能力建设亦显得尤为重要。”

据了解，CAR-T产品是个体化药物。上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅教授表示：“CAR-T细胞来源于患者自身的T细胞，因此T细胞本身的活性越好，CAR-T细胞的活性也就会越好。T细胞的活性会受到化疗药物的影响，随着化疗线数的增加，T细胞的活性会逐渐变弱，因此CAR-T前化疗的线数越少，CAR-T的疗效往往也会更好。我们倡导更早更合理地应用CAR-T，让患者更早地获益。”

关于淋巴瘤等疾病的预防，马军教授表示，60岁以上老年人，淋巴瘤、白血病发病率提高，关键在于早期发现，出现低热、盗汗，梗部、腋下、股骨沟有淋巴结肿大，要尽快到有血液专科的医院就诊。