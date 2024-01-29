电影票开场还能退，这事能推广吗？

眼瞅着，这春节就要来了，春节档的影片大战也提上日程。最近，岛妹发现了一个变化：有的电影院，电影票开场也能退了！

从今年元旦开始，湖南长沙的部分影院摆上了自助退票机。电影开场30分钟内，观众觉得影院环境不好，或者挑了个烂片，这票钱花得不值了，就能在机器上自助退票。服务一出，讨论度很高。有人感叹，终于告别给烂片充钱的日子了；但也有人担心，这会不会有漏洞？

花上两位数甚至三位数，空出几个小时的时间，坐在电影院里，谁都不愿意碰上烂片。但很多时候，看电影就像开盲盒，开场之后才能知道好坏。这些年我们有了评分网站，买票之前，会习惯性地上网看眼评分、刷下评价再买票。可亲眼见的，毕竟还是和网上听来的有差距，辛苦攻略再踩了大雷的情况也不少。这时，影院出了“后悔药”，让消费者用选择投票，确实能倒逼行业提升质量。

而从实际来看，这个规则也有问题。对电影好坏的判断，实际上是个很主观的事。放给观众自主选择，其实就是“无理由退票”。这会不会招来别有用心的人仗着规则恶意退票？还有观点觉得，电影作为产品有特殊性。一般商品，无理由退换不影响二次销售。可电影票一旦开场才退，座位就浪费了。

现在，“电影票开场还能退”这个服务，因为争议较大已经暂时下线。但它推出后，通过网上的反应就能看出：观众对电影产业，显然还有更高的期待。说到底，一个健康繁荣的市场，离不开消费者持续、积极的反馈。