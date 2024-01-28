智能肿瘤学知识库在重庆发布

27日在重庆召开的“2024智能肿瘤学重庆论坛暨智能肿瘤学教育部医药基础研究创新中心学术年会”上，智能肿瘤学知识库(Intelligent Oncology Knowledge base，IOK)智能系统正式发布。

智能肿瘤学知识库由重庆大学附属肿瘤医院院长徐波牵头研发。他于2019年在国际上首次提出智能肿瘤学概念。2023年10月，医工交叉领域国际学术期刊《智能肿瘤学》(Intelligent Oncology)在重庆创刊，旨在发表人工智能技术以解决恶性肿瘤在“防筛诊治康”等实践中的前沿研究。

徐波介绍，知识库的建设以AI肿瘤精准诊疗的关键知识凝练与评价体系建设为基础，结合通用大语言模型、迁移学习、强化学习等技术构建生成式智能肿瘤学大语言模型，并引入肿瘤临床多模态数据完善知识库的肿瘤多模态知识集成，最终实现检索、评价、智能分析、知识推荐等功能。

业内人士认为，该知识库将成为辅助肿瘤临床医生进行临床诊断和治疗决策，从而提高医疗决策科学性和精准性的一个工具，同时能协助研究人员快速、全面获取智能肿瘤学相关知识，促进科学发现与创新。此外，作为智能肿瘤学知识推广的一个平台，还能帮助学生和医生进行知识学习、技能培训和案例演练，提升医学人才的整体素质和技能。

会上，徐波还宣布，2023年5月获批的“智能肿瘤学教育部医药基础研究创新中心”正式进入产学研多方合作的快速建设和发展阶段，智能肿瘤学产学研及技术转化的完整链条正逐步完善。 (记者 钟旖)