聚焦中小学生心理健康 云南代表委员建议增配心理教师、社工

正在昆明举行的云南省第十四届人民代表大会第二次会议上，多地代表对中小学普遍存在心理健康教育师资不足、心理健康教育资源配置不完善、心理咨询不规范不专业等问题建言献策。

中国青少年研究中心和共青团中央国际联络部发布的《中国青年发展报告》显示，全国有3000万17岁以下的青少年和儿童受到心理问题困扰。

以昆明市为例，2022年昆明市针对10万名青少年心理卫生与精神健康问题开展取样调查。结果显示，小学、初中、高中预警率分别高达16.9%、19.03%、22.31%。

云南省人大代表余晓玲认为，应从体制、机制上高度重视中小学生的心理健康问题，建议通过地方性立法制订《云南省中小学生心理健康促进条例》。

云南省人大代表邵丽斌、杨军、李永军、李智皆建议，通过增配心理教师、社工等方式，建立覆盖城乡的中小学生心理健康服务网络，提供心理咨询、心理评估和治疗服务。

“人社和编办等部门应增编设岗，每所中小学校至少配备一名专职心理健康教师；并建立常态化家校沟通机制。”邵丽斌称。

杨军建议，一方面，增加心理健康教育教师编制，引导激励心理学专业毕业生向中小学就业；另一方面，通过社会公开招聘、名师工作室、培训带徒、培训转岗多种方式拓展心理健康教育专业教师补充渠道。

“在强化心理健康教育的同时，也应加强科研队伍建设。”李永军表示，针对云南省目前还没有一套专门针对青少年学生心理健康教育方面科学的教育大纲、教学内容、实施规范等现状，建议从省级层面科学出台青少年学生心理健康教育教学规范体系、完善制度保障体系建设。

李智提出，在学校、医院增设专门的心理健康咨询室，配备专业心理咨询师的同时，还应对儿童和青少年开展定期心理筛查，并将心理健康教育纳入家庭教育，开展家长课堂。

当前许多中小学校在心理健康教育方面存在明显的短板，其中最为突出的问题是城乡差距明显，而留守儿童处于社会边缘，面临种种困境。

云南省人大代表高筱芳建议，由学校组织社工师会同医疗单位，定期开展留守儿童心理筛查评估，建立心理健康档案，开展个案辅导，通过持续的心理疏导与辅导帮助留守儿童度过困境。

“家庭教育是培养学生心理健康的关键一环。”云南政协委员邓国谊认为，普及和提升家庭养育和家庭教育认知，梳理和建构贴合家庭情况的教育目标，有助于减少儿童心理问题。

云南省人大代表郑毅建议，统一建立留守儿童数字档案平台，落实“一人一档”，健全政府主导、部门联动、家庭尽责、社会参与的农村留守儿童关心关爱工作体系，各群团组织发挥自身优势，为留守儿童提供假期照料、课后辅导、心理疏导等关爱服务，促进留守儿童身心健康。(陈晨 胡远航 陈雪莲)