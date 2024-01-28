日前，AI大数据及可穿戴设备对心脑血管疾病的预警作用技术研讨会在京召开，本次活动以智能可穿戴设备在心源性猝死预警中的应用、人群心血管疾病预警相关数据库构建指标、人工智能技术在心血管疾病中的应用、气象要素与心脑血管疾病、无创血流动力学监测仪的研究与应用等主题开展学术研讨和交流。

参加本次活动的有首都医科大学研究员、教授、博导温绍君；首都医科大学附属北京天坛医院主任医师、教授、博导杜凤和；北京积水潭医院主任医师、教授、博导赵兴山；北京四季青医院原院长、全科医师曾清；以及国内计算生物学与生物信息学知名算法专家等数十位国内心血管界、数字化医学领域权威专家共同进行了技术交流和研讨。本次活动是由北京三天无限科技发展有限公司承办。

在研讨会上，首都医科大学附属北京安贞医院心内科医生表示，智能可穿戴设备通过各种传感器和软件算法可产生大量数据，有越来越多的证据支持其在心血管病风险评估和心血管疾病预防、诊断和管理中的作用。智能可穿戴设备在主动健康管理中亦可发挥作用，以往研究发现自愿实施健康管理行为对个体主观身体健康状况有积极影响，受试者可从自主行为改变干预中受益，可穿戴设备实时、动态监测个体的行为模式和健康指标并设置相关提醒，有助于督促使用者提高和改善自我健康管理的意识和行为。不过，专家们也指出可穿戴设备在临床实践中的广泛应用还面临很多挑战，包括如何将可操作数据与噪音分开等问题，克服这些挑战需要各方共同制定全面的评价框架和务实的监管政策，并需进行可靠的临床试验加以验证。

心血管病专家温绍君表示，心血管事件（恶性心律失常、急性心肌梗死等)预警体系是通过AI算法，结合用户临床特征，对可穿戴设备采集的生命体征数据进行精准分析和判断，得出生命体征指标与心血管事件的风险值，为用户提供医疗级预警数据研判，降低突发疾病死亡率。

北京天坛医院主任医师杜凤和说，现在智能可穿戴设备采集数据的准确度日益增高，对于突发心血管事件来说，黄金抢救时间重要，如果能提前知道发病就可以提前干预，能够极大地降低死亡率。

在交流现场，AI算法专家谈到，人工智能，顾名思义，就是为机器赋予人类智慧。AliveCor、梅奥诊所、苹果手表三方合作，研发了智能心电图系统和绘制心电图的表带KardiaBand，其对高钾血症的预测准确率达到90-94%，获得FDA批准。智能可穿戴设备，结合不断创新的人工智能算法，必将对中国的新业态、中老年、亚健康等人群带来实时的健康监护。

北京积水潭医院主任医师赵兴山认为，可将用户健康预警信息和健康监测阈值进行智能分析和判断，集合国内多家医院及医疗机构共同参与对用户的心电数据实时跟踪、分析及应急处置，形成科学预警、科学跟踪状态，形成科学完整的系统体系。

北京三天无限科技发展有限公司负责人表示，通过AI技术算法分析对用户院前数据进行监测预警，降低突发疾病死亡率，并且成功打造了中国首款心血管事件（恶性心律失常、急性心肌梗死等）预警体系数字化生态系统。动态数据与静态数据的相结合可以精准分析出心脏疾病的风险等级，且智能预警系统极具人性化设置，当有突发状况时，用户本人、家属、用工单位、急救中心等就会及时收到消息，让突发状况的用户快速得到帮助。同时庞大的分级客服体系会提供强大的有针对性的健康服务保障。

同时，与会专家对心血管健康预警系统在社区广泛应用弥补家庭病床数据无法监测、失能老人防跌倒功能、养老驿站需要功能升级等话题也展开了热烈的讨论。