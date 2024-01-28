上海专家让现代针刺麻醉造福浙江肺癌患者

一场现代针刺麻醉无气管插管胸腔镜肺癌手术27日在上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院义乌医院(以下简称上海岳阳医院义乌分院)成功开展，这意味着长三角医疗一体化迈出了新的实质性步伐。

刚刚结束手术的朱阿姨在病房惊喜地说：“若不是亲身经历，真不敢相信，现代针刺麻醉后，我竟然可以自己走回病房！”

据悉，针刺麻醉是中国现代医学史上最具原创性的医学研究领域之一，它将古老的针刺技术与现代的麻醉技术在外科领域进行完美的结合。

据了解，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院专家团队多年来探索开展并完善现代针刺麻醉技术，助力众多患者实现快速康复。从2001年起，该院周嘉带领团队率先改良了以往的单纯针刺麻醉技术，提出了针药复合的现代针刺麻醉的理念，形成了一整套科学的、可操作的、应用范围更广的技术规范。

据悉，现代针刺麻醉是中医传承创新、中西医结合并重发展的一个典范。大量临床研究证实，在心、肺手术中，无气管插管的现代针刺麻醉与常规气静全麻的临床结果同期比较，显著减少了70%—80%的麻药使用量，有效减少了术后疼痛和围术期并发症发生，加快了术后康复，缩短了住院天数。

67岁的朱阿姨在体检时发现左肺上叶有一个1cm的混合磨玻璃结节。医生告诉她，应尽快手术！这让身体虚弱的朱阿姨犯了愁。不过，上海岳阳医院义乌分院告诉她，通过现代针刺麻醉技术，可以不用气管插管，帮助她实现术后快速康复。这让朱阿姨有了新的希望。

27日，上海岳阳医院心胸外科主任陈彤宇为朱阿姨行现代针刺麻醉无气管插管下单孔胸腔镜下左肺上叶楔形切除术。术前半小时，针灸科张梦蓉医生在患者的肺经、心包经、大肠经等处联合取穴行针刺麻醉，麻醉科沈华副主任医师、施海峰副主任医师和金珠玉主治医师相互配合行各项麻醉准备，并在超声引导下为患者行椎旁神经阻滞。当日9点30分手术开始，整个手术非常顺利，患者全程平稳，陈彤宇仅用15分钟便完成肿瘤切除，术中病理示原位腺癌。

“手术结束，可以醒啦！”当施海峰轻轻拍拍朱阿姨的肩膀，她便在手术台上复苏。“我有点口渴。”刚苏醒的朱阿姨向医生要水喝。“好的，没问题。”陈彤宇立即给朱阿姨喂了点水。据了解，要是在全麻气管插管的手术下，这是不可能实现的。半小时后，朱阿姨在医护人员的陪同下走回病房。

“这次手术没有气管插管，麻醉药物的用量只有同类气管插管全麻手术的20%，且完全不使用肌松药，大幅度缩短麻醉准备和手术时间，术后复苏也快。”施海峰对记者介绍。“微创手术技术和麻醉技术也是加速康复外科(ERAS)中的重要部分，微创不应再单单局限于手术切口的微创，而应该积极发展包含麻醉、外科、康复、影像、针灸、护理等多学科在内的诊疗全过程‘微创’。这样可以在保障患者安全的基础上，努力将对患者的创伤减低到最小。”陈彤宇说，“现代针刺麻醉技术避免了胸腔镜肺手术的术中气管插管，有效减少了大剂量麻醉镇痛药对人体的损伤，提高了脏器保护，减少围手术期并发症发生，加速了手术患者的康复，实现医患间的‘双赢’”。

“目前我们已经完成了近1000例现代针刺麻醉无气管插管胸腔镜手术，并不断再进行技术改良。同时我们还将针刺也运用到了肺部手术的术后镇痛管理和术后加速患者康复中，大样本的临床研究证实其安全、可靠、有效，希望为更多的肺癌、肺结节患者带去更多福音。”陈彤宇告诉记者。

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院义乌医院于2016年正式挂牌运行，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院总院派出执行院长和重点、优势学科的专家入驻分院。8年来，双方施行总院-分院紧密型合作、医疗等同品质管理、大学科制发展的合作模式，义乌分院的医、教、研、学科和人才建设等颇有成效。

义乌分院党委书记王利健表示，未来双方还将深化合作交流，满足义乌及浙中地区群众多层次、多样化的中医及中西医结合医疗需求。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院院长周嘉表示，该院将不遗余力、竭尽所能，帮助分院快速发展，将义乌分院打造成浙中地区的中医医疗中心。(陈静 沈莉)