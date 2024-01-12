问：手脚冷立刻保暖回温？

答：这个说法不正确。冬天回到家手脚冰凉，想要快速回温，许多人会将冻僵的手脚放到取暖器边烤或用热水泡，其实这样一冷一热的骤然交替，极易造成手脚生冻疮。长时间暴露在寒冷空气中，人体血管收缩、血液流动速度减慢，此时突然将寒冷肌肤放在过热环境中会使血管收缩能力变差，毛细血管扩张局部性淤血，从而引发冻疮。应该手脚相互摩擦，使表皮温度自然回升，再进行取暖。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》