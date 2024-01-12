问：冬季吃高热量的食物能暖身？

答：这个说法不正确。有些食物热量虽高，却不等于能暖身。比如油炸食品、蛋糕、奶茶、奶油等食品热量普遍较高，但对冬季防寒保暖基本无任何帮助，建议不宜多吃。中医学认为，温热类的食物，如羊肉、牛肉、韭菜、虾等对身体具有补充阳气的效果。不过高医生提醒，吃这类食物也要因人而异，不可一概而论。阳盛体质的人，本身已经处于上火状态，不合适吃这些温热的食物，吃了可能会导致亚健康或引发疾病。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》