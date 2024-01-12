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冬季喝高浓度的酒能防寒？

2024年01月12日10:41 来源：人民网-人民好医生

问：冬季喝高浓度的酒能防寒？

答：这个说法不正确。喝酒的人大多有惯性认知，认为酒后身体会发热，所以就觉得在冬季喝酒能防寒。其实事实并非如此，酒后身体确实会发热，但这种感觉很快会消失，当身体散热到一定程度时，就会感觉到冷。因为酒的主要成分是酒精和水，它们本身并不会产生热量，只会挥发掉身体内的热量

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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