问：冬至时节，按揉哪个穴位可补肾温阳？

答：冬至宜在夜间入睡前，以轻柔的力度按揉关元穴（位于脐中线上，脐下3横指处）。用补法按摩此穴，有补肾温阳，培补脏腑元气的效果。具体操作方法：两手搓热，掌根贴腹，从关元穴到肚脐以轻缓的力道推摩30次，直至皮肤微微温热为止。此法可增强机体免疫功能，补肾之元气，提高抗病能力。也可以按摩太溪穴、肾俞学、命门穴、涌泉穴等。本养生之法适用于大部分人群，唯有孕妇是慎用的。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》