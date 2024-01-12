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冬季运动，呼吸系统疾病患者应注意哪些细节？

2024年01月12日10:39 来源：人民网-人民好医生

问：冬季运动，呼吸系统疾病患者应注意哪些细节？

答：首先选择空气质量良好的场所，避免寒冷潮湿的环境，可以进行呼吸操、扩胸运动、腹式呼吸等训练，增强体质，提高对气候的适应能力和机体免疫力。锻炼应根据人的年龄、体质不同，选择适合自己的运动项目，持之以恒。运动强度以不感到劳累和气喘为度

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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