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冬至是“冬令进补”的最好时段，该如何补冬？

2024年01月12日10:33 来源：人民网-人民好医生

问：冬至是“冬令进补”的最好时段，该如何补冬？

答：冬季饮食应以补“肾”为主，许多“黑色食物”具有补肾功效，例如：黑米、黑豆、黑芝麻、黑枸杞、黑枣、黑木耳、黑荞麦等。冬季是进补的最好时节，可食用补气填精的温性、热性食物，如当归生姜羊肉煲。需要注意的是，冬季进补要结合不同地域气候特点

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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