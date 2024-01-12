问：“三九补一冬，来年无病痛”是什么意思？

答：到了冬至这一天，进补的最佳时机就开始了，俗称为“补冬”。饮食上要多进食一些有温补作用的食物，如牛肉、羊肉等。但万不可盲目“进补”，要结合自己的体质状态，达到平时适当的饮食习惯即可。同时，要注意固护阴津。冬季偏于干燥，室内暖气取暖，此时人的阴液也相对不足，容易出现口干、便秘等上火的症状，适当补充一些具有养阴作用的食物，如萝卜、白菜、梨，可以达到滋阴的效果。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》