人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

冬至时节的养生原则是什么？

2024年01月12日10:27 来源：人民网-人民好医生

问：冬至时节的养生原则是什么？

答：春夏养阳，秋冬养阴。冬至后养生原则就是要尽量减少阳气的消耗，保养精气，做到养精蓄锐，有益于防治疾病

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




热门点击排行榜