问：冬至时节起居要注意什么？

答：冬至到小寒、大寒，是最寒冷的季节，在起居方面应注意防寒保暖。在气温降到零摄氏度以下时，要及时增添衣物，衣裤既要具有良好的保暖性，又要柔软宽松，以利于血液流畅。在日常生活中，还要适当进行御寒锻炼，例如坚持用冷水洗脸等，提高肌体对寒冷的适应性和耐受能力。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》