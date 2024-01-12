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冬至三候是什么？

2024年01月12日10:24 来源：人民网-人民好医生

问：冬至三候是什么？

答：冬至有三候，一候蚯蚓结，此时阳气虽已生长，但阴气仍然十分强盛，土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体；二候麋角解，麋，即麋鹿，雄麋鹿有长长的角，每年冬至前后会自然脱落，要到第二年夏天才会长出新角；三候水泉动，冬至时节，阳气初生，此时地下的水和山中的泉水并没有结冰，仍然在悄悄地流动，并且是温热的

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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