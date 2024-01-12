问：冬至节气有何特点？

答：冬至日，太阳直射南回归线，也是其“北返”之日，此后北半球的白昼将逐日变长。在传统文化观念中，昼为阳、夜为阴，“冬至阳生春又来”，阴阳流转进入新的循环。因此，冬至不只是节点，更是始点，代表着又一个岁时轮回的开始。早在新石器时期，我国先民已经测定出冬至，并在商周时期用文字记载下来。它是二十四节气中最早测定并记录下来的节气之一。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》