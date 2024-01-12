助力健康中国战略 让医疗资源触达“最后一公里”

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。近年来，我国持续推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，努力解决群众看病就医难题，在广大医务工作者的共同努力下，健康维护能力明显提升，健康中国建设步履坚实。

近年来，基层医疗卫生服务能力持续增强，基层医疗机构基础设施条件不断改善，设施设备提档升级，服务环境更加良好，基层诊疗量占比长期保持在50%以上。目前，全国已基本实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，为签约居民特别是慢病患者、老年人等重点人群提供包括长期处方、上门服务等在内的医疗卫生服务。

以眼病为例，多数患者分布在基层地区，尤其农村等偏远欠发达地区医疗资源相对匮乏，叠加就医意识薄弱、交通不便等因素，导致很多患者小病拖成大病，错过最佳治疗窗口期，造成永久性视力损害。

完善医疗服务网络，让医疗资源触达“最后一公里”需要久久为功的定力。“要实现全民眼健康目标，助力健康中国战略，就要统筹医疗资源和公益慈善等社会资源，推动优质医疗资源和诊疗技术下沉。”爱眼公益基金会理事长彭志坤介绍，基金会依托合作伙伴遍布全国的700多家医院网点、医疗技术及上下级医院间可转诊的便利渠道，调动6000多名医务人员，高效率地递送慈善医疗服务，形成了帮助和支持患者及其家庭的重要力量。

彭志坤介绍，基金会自2015年成立以来，累计投入公益资金近13亿元，资助困难眼病患者复明手术超过100万例，义诊筛查和科普宣教服务人次超过2亿。医疗内容也从单一的治疗资金支持扩大到预防、保健、诊疗、救治、康复全方位支持，覆盖范围不断扩展。

“眼健康公益不仅是一次次行动，更是一种信念的践行，一份责任的坚守。”彭志坤说，“希望更多人能够关注眼健康问题，提高对视力损害的重视和关爱，将光明与温暖带给更多的人，为基层医疗卫生机构网络不断健全而努力奋斗。”