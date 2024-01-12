黑龙江4万多份优质乳制品及特产回赠云南

这个冬天，哈尔滨花式宠游客火出圈。为了答谢黑龙江“老铁”给予“野生菌宝宝”的热情招待，云南省商务厅送出了松茸饼干、鲜花饼等超4吨“雨林物资”。收到礼物，黑龙江老铁又琢磨起了自己“家底”，给云南回礼。

1月12日，黑龙江省商务厅特别挑选了来自中国北纬47°的“黑土地宝藏”—— 4万多份优质乳制品及特产回赠云南，不仅有飞鹤茁然儿童配方液态奶、茁然嚼奶粉乳酪，还有北纬47°低GI水果玉米杯等，总重量超过7吨，现已经发往云南，让“小菌主”畅快享用。

位于世界公认的“世界黄金种植带”“世界黄金奶源带”，黑龙江一直被誉为“中华粮仓”。这里有珍稀的黑土地，被誉为“耕地中的大熊猫”，在全球仅有0.1%。这片土地上产出的牛奶品质世界领先，这些年来哺育了超过1/5的中国宝宝。

也正因此，黑龙江商务厅优选了乳制品、玉米等代表性黑土地产品，送给心爱的“小菌主”们，让大家需要的“营养冬粮”一次集齐。

彩云之南，黑土之乡，两个省份之间的一连串互动引发了不少网友纷纷点赞。许多网友评价，“回不完根本回不完！” “‘白云’和‘黑土’的联动好好嗑！”。

“黑土”与“白云”之间，最质朴的心情彼此连接。包括飞鹤在内的黑龙江代表企业倾囊回赠云南“小菌主”，不但让好产品“飞入更多百姓家”，展现出“老铁”的待客之道和文化精神面貌，也进一步提升名特优产品品牌价值和影响力。