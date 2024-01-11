今年药品监管工作怎么干？国家药监局划重点

人民网北京1月11日电 （记者孙红丽）1月9日至10日，全国药品监督管理工作会议在北京召开。会议指出，过去一年，全国药监系统认真落实“四个最严”要求，讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生取得新成效，药品监管工作迈上新台阶。

会议对今年药品监管工作作了四个方面具体部署。一是打好防控药品安全风险主动仗。把防范化解药品质量安全风险作为药品监管工作的根本任务，下好风险前瞻防控“先手棋”，持续深化药品安全巩固提升行动，抓好重点品种、重点企业、重点环节的监管，推动药品安全部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任贯通联动，切实将风险化解在萌芽状态。

二是营造高效公正的监管环境。充分发挥监督引导作用，深化审评审批制度改革，积极支持医药研发创新，促进中药传承创新发展，持续提升便企利民水平，推动构建支持创新药械研发、生产、销售、临床应用良性循环的产业生态。

三是加快药品监管现代化步伐。强化制度创新和手段创新，加强药品监管法治建设，不断提升监管信息化水平，深化监管科学研究与国际合作，建设高素质专业化干部人才队伍，加快提升药品监管效能。

四是推进全面从严治党向纵深发展。统筹加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，纠树并举营造优良作风，持续提升“三不腐”综合功效，强化药监干部队伍的精神锻造和能力磨炼，以高质量党建引领药品监管事业高质量发展。