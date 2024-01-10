直播预告：正确认识“老年痴呆”

阿尔茨海默病是一种慢性、进行性发展的神经退行性疾病，是导致老年人发生痴呆的主要原因。它不仅仅关乎记忆丧失，还会损害患者日常生活能力，导致他们不能独立地生活、学习、工作，给家人和社会带来沉重的负担。那么，哪些人是阿尔茨海默病的高发人群？应如何预防？

1月12日14:00，福建医科大学附属协和医院神经内科主任医师陈晓春教授，解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心副主任贾建军教授，复旦大学附属华山医院神经内科副主任郁金泰教授将做客人民好医生直播间，为大家科普“老年痴呆”相关知识，敬请关注。

专家简介：

陈晓春，福建医科大学附属协和医院神经内科教授、主任医师、博士生导师，中国医师协会常务理事、神经内科医师分会候任会长，中华医学会神经病学分会痴呆与认知障碍学组组长，福建省医师协会会长。

贾建军，主任医师，博士生导师，解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心副主任，全军老年医学研究所所长，解放军总医院“百位名医”，国家及北京市自然科学基金评审专家，中国老年医学学会常委，认知障碍专业委员会主任委员。

郁金泰，国家级高层次人才特聘教授、主任医师、博士生导师，复旦大学附属华山医院神经内科副主任，国家神经疾病医学中心（华山）认知障碍方向带头人，中华医学会神经病学分会神经心理与行为学组副组长，中华医学会神经病学分会青年副主任委员。

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