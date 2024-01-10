久坐易导致“死臀综合征” 3个动作帮你激活臀肌

随着工作和生活方式的改变，久坐不动的人越来越多。时间一长，会出现坐久屁股麻站不起来，走路腰痛、腿痛、膝盖痛，明明不胖腿却很粗，以及臀部两侧扁平凹陷等问题。四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时表示，经常久坐的人容易让臀部肌肉失联，所谓失联就是指臀部肌肉功能的缺失，不能在大脑的指令下有效收缩。

“任何人都可能患上‘死臀综合征’，其发生概率取决于工作环境、生活及运动习惯。其中，久坐是最重要的危险因素。”陈莞婧介绍，以下两个动作可以测试你的臀肌是否失联：自然下蹲捡东西，如果膝盖内扣，说明臀肌可能已经失联了；双手叉腰单腿站立，如果骨盆倾斜，说明臀肌可能已经失联了。

陈莞婧说，预防死臀综合征的最佳方法是保持身体活跃。如果长时间坐着，建议时不时站起身，伸展身体，四处走动，以此作为一种让臀部肌肉在一整天都保持活跃的方法。

同时，陈莞婧还推荐了3个训练动作，帮你激活臀肌。

臀桥

仰卧屈膝，双脚着地，腰部贴紧地面；臀部抬起，使肩、髋、膝处于同一直线上，在顶端坚持几秒后回正。

相扑深蹲

双腿分开2倍肩宽，缓慢下蹲至大腿与地面平行，停留3秒后缓慢回正。

侧弓步

双脚分开，臀部后坐，背部保持挺直，双腿交替弓步下压。注意保持均匀呼吸。

以上3个动作，每组15个，每天做3组。

（音乐音效：许峥 视频剪辑：实习生李文睿）