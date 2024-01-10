研究表明焦虑情绪或将加重乳腺癌病情

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员黄琪奥）1月8日，记者从陆军军医大学西南医院获悉，该院乳腺外科主任张毅团队联合陆军军医大学博士吴广延团队，首次揭示了焦虑情绪加速乳腺癌发展进程的中枢神经环路机制，从神经调控的角度为研究焦虑情绪如何影响乳腺癌发展提供了关键的理论依据，并为乳腺癌的治疗干预提供了新的策略和方案。相关研究成果发表于国际医学期刊《临床研究杂志》。

“乳腺癌已成为全球发病率较高的恶性肿瘤之一，严重危害女性健康。”张毅介绍，日常诊断中发现，不少患者患上乳腺癌后，由于过度焦虑导致病情迅速恶化。临床研究也发现，情绪异常会加速肿瘤的发展，导致病情加重。为了厘清乳腺癌发展与情绪之间的关系，张毅团队以罹患乳腺癌的小鼠为模型，探讨了情绪对癌症患者的影响。

团队在实验过程中发现，通过光遗传和化学遗传技术激活小鼠大脑中主管焦虑情绪的大脑神经核团，增加小鼠的焦虑情绪后，小鼠的乳腺癌发展明显加快；反之，利用药物减少小鼠的焦虑情绪，则可抑制小鼠乳腺癌的发展。吴广延介绍，经过多次实验，研究团队得出结论：抗焦虑药物能够通过抑制中枢情绪相关神经环路来抑制交感神经的活动，使作用于肿瘤细胞或肿瘤微环境的去甲肾上腺素减少，从而减缓乳腺肿瘤的发展进程。

“这一研究成果从脑—肿瘤交互关系的角度揭示了乳腺癌发展的机制，为肿瘤治疗提供了新的视角和方向。”张毅表示，该项研究除了对癌症患者的治疗有重要指导意义外，还有助于提升公众对乳腺癌与情绪之间关系的认识和理解。此外，研究也为抗焦虑药物在癌症治疗中的应用提供了科学依据。

“我们希望通过这项研究提醒广大医生和患者，在面对癌症这样的重大疾病时，除了要关注患者的身体状况，还要关注患者的情绪状态。通过药物或者心理调适来改善患者的焦虑、恐惧等不良情绪，或将提高治疗效果，获得更好的预后。”张毅说，未来研究团队一方面将继续深入研究神经系统在肿瘤调控中的作用和机制，探讨神经调控与现有的靶向治疗、免疫治疗的相互关系。另一方面将进一步在临床上开展相关药物试验，探索各种联合治疗方案。