新型候选药物分子有望对抗超级细菌

科技日报讯 （记者赵汉斌）记者1月8日从中国科学院昆明动物研究所获悉，该所研究员赖仞带领研究团队通过纳米化改造，设计形成了一种对金黄色葡萄球菌有特异抑制作用的候选药物分子，为新型抗菌药物研发提供了新思路。相关成果近日在线发表于国际期刊《纳米快报》。

金黄色葡萄球菌可引发肺炎、脑膜炎、心内膜炎、中毒性休克综合征、菌血症及败血症等多种疾病，也容易引发术后及烫伤后的伤口感染。1942年，人们发现金黄色葡萄球菌对青霉素具有耐药性。1959年，临床上引入了甲氧西林这种耐青霉素酶β-内酰胺类抗菌药物。但两年后，科学家又证实了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的存在。该菌也被称为超级细菌，目前在全球大部分地区的检出率已超过30%。万古霉素的发现成为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的最后一道防线。但现在耐万古霉素的金黄色葡萄球菌也已出现。

此次赖仞团队设计了包含2至3个氨基酸的超短抗菌肽，并通过形成金—硫共价键的方式，将超短抗菌肽修饰到金纳米颗粒上，得到了直径约3纳米的多肽修饰金纳米颗粒。这种新型颗粒的抗菌活性和稳定性得到了极大增强，体内半衰期为17.5小时，且对金黄色葡萄球菌表现出特异抑制作用，主要作用于细菌的细胞膜并将细菌杀死。研究表明，多肽修饰金纳米颗粒毒副作用小，不易诱导耐药性，且综合治疗效果优于万古霉素，具有显著的抗菌候选药物研发特征。另悉，赖仞团队长期致力于新型抗菌候选药物分子的研发，目前已识别出1000多种抗菌肽。该团队也在对天然抗菌肽进行优化改造。