运用数字技术 开拓消费空间

浙江省建德市通过电商直播等销售渠道促进草莓产业发展壮大。图为游客在大棚内采摘草莓。

新华社记者 徐 昱摄

中央经济工作会议提出，“培育壮大新型消费，大力发展数字消费”。当下，以网络购物、网络直播、数字文化等为代表的数字消费新业态、新模式快速发展，深刻改变着人们的消费习惯，数字消费正在成为扩内需、稳增长和促转型的重要动力。2023年1—11月份，全国网上零售额139571亿元，同比增长11%。如何进一步运用数字技术开拓消费增长新空间？记者进行了采访。

数字消费打造多样场景，促进线上线下多元融合

【镜头】

小朋友穿着蓝色公主裙在“冰雪雕塑”前起舞；年轻人对着“星空”拍照留念……在浙江杭州遥望X27主题公园，随处可见的个性化数字场景吸引着消费者。杭州余杭区居民李峰说：“这里特别有潮流感和艺术感，让人流连忘返。”

在主题公园，商场内的每家实体店铺都开设了网络直播间，杭州临平区居民刘璐说：“我在手机上看到这家店正在直播，就找来了。10元一件的童装，100元一件的羽绒服，现场买和网上直播间价格一样。购物之余还能参观商场的艺术展。”

遥望科技董事长兼首席执行官谢如栋表示，“这里是线上线下全天营业的商业综合体。我们希望用数字化技术赋能传统商场，将线上流量导入线下产业，把实景互动带到社交网络，推进形成‘线上商业+线下文旅’新模式。”

现在，消费者逛商场少了，这一现象的背后是传统商场的消费场景、功能与消费者日益多元的需求之间的矛盾。传统商场如何转型？

促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式是一个方向。一些地方积极探索升级“数实融合”的新消费商业模式，不少商场运用数字化手段为企业用户提供消费潮流挖掘、智能动销预测、全供应链管理等业务，受到人们青睐。

数字消费突破时空限制，打造出多样化消费场景，变线下消费为线上线下多元融合消费，改变了人们的消费方式、消费结构和消费观念，推动消费升级，释放消费潜能。如今数字技术带来的各种新消费场景层出不穷，以在线教育、在线医疗为代表的“互联网+社会服务”新模式，以智慧商店、智慧餐厅为代表的新零售等，都表现出很高的市场认可度。

中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员杨虎涛认为，对企业来讲，“数实融合”被视为数字化转型过程，即利用数字技术创造新产品、新流程、新模式的过程。降成本、提效率、增收益是衡量企业“数实融合”发展成效的关键。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长肖荣美认为，经过几十年的发展，数字技术和实体经济的融合正从“临界点”进入规模扩张的加速发展新阶段，要推动相关企业特别是中小企业加快数字化转型。

增强供求双方精准匹配的能力，提高市场交易效率

【镜头】

北京市消费者许杰坐在家里拿着手机，足不出户就能看到1000多公里以外的甘肃省庆阳市环县的养殖基地，“羊圈看着挺干净，羊也都很活泛。眼见为实，感觉这家店羊肉的品质靠谱。”许杰说。

过去，退休后的许杰习惯乘公交车到郊区的菜市场买肉。“现在，去菜市场采购少了，在网上买肉多了。看直播比逛菜市场更直观、更放心。”

“元旦前后生意比较忙，老顾客很多，一天大概能卖120只羊。”甘肃省庆阳市环县创业者刘国宁说，“以前，羊都是拉到集市上去卖，或者等着羊贩子上门来收。现在，我在网上卖羊肉，不仅卖掉了自家的羊，还把村里其他农户的羊也卖了，收益更高，效果更好。”

扩大购物范围是数字消费拉动内需的直接表现。如今，消费者线上消费半径不断拓宽，足不出户可以“买全国”“买全球”。

数字技术大大拓展了下沉市场的辐射范围。随着农村数字信息基础设施和农村电商物流体系的日益完善，原来养在深山人未识的香菇、土鸡蛋、牛羊肉等土特产，都通过电商走出了大山，卖向了全国。

农村电商是数字经济的重要组成部分，为乡村振兴提供了新动能。拼多多业务经理张超说：“我们积极推动数字技术广泛应用到农产品流通、供应环节。大力推动生鲜冷链物流体系等数字信息基础设施建设，推出生鲜农货48小时内发货、边远地区包邮等做法。目前，平台已直连超过1000个农产区，带动逾1600万农户参与到数字经济之中。”

中国国际电子商务中心电商首席专家李鸣涛分析，消费者变线下交易为线上交易，动动手指就可以获取各种产品服务信息，节约了消费过程中的时间成本和交通成本，拓展了消费半径，拥有了更多的消费选择和消费主动权。生产者在数字消费大数据的指导下，面向更加确定性的需求开展更有针对性的生产，在全国范围内优化仓储配置，既提高了运输效率，又降低了运输和存储成本。在数字消费过程中，消费者和生产者彼此看到双方的历史记录等数据信息，增强了供给与消费精准匹配能力，提高了市场交易效率。

数字技术释放更大的消费潜力，不断拓展消费增长新空间

【镜头】

网上下单，签订协议，进行面部扫描，大概30分钟，消费者林青在北京市东城区工美大厦的“数字人照相馆”拥有了自己的数字人形象。

跨步上篮，激情滑雪，炫酷街舞……林青的数字人在虚拟世界里实现了她的很多梦想。“看着熟悉的‘自己’做着陌生的事情，好像遇见了平行世界里另外一个自己，挺有意思。”林青说。

这家“数字人照相馆”的创始人刘征说：“我们正在搭建全民数字人生态，也许将来每个人都能拥有自己的数字人，这将释放更多的数字消费潜力。”

演播厅中，数字主持人播放天气预报；大型会议中，嘉宾的数字分身走上讲台；直播间里，数字人主播24小时直播不下线；短视频中，数字人在分享人生智慧……2023年人们发现AI（人工智能）数字人多了起来。人工智能正改变着我们的生活和工作方式，从医疗、教育、金融到交通、娱乐、体育，AI的触角已经深入各个领域。

南京大学数字经济与管理学院特聘教授任保平说：“依托互联网、云计算、人工智能等新技术的深化应用，数字技术满足居民生活需要、释放消费潜力，成为消费增长新空间和经济发展新动能。希望加快拓展定制消费、智能消费、体验消费等新兴消费领域。鼓励建设智慧商店、智慧街区、智慧商圈，增加健康、养老、医疗、文化、教育以及安全等领域数字消费的有效供给。”

同时，也要充分认识到数字消费过程中存在的数据安全、数字鸿沟等实际问题。李鸣涛说，在AI时代，数据安全和隐私保护方面仍然值得高度关注。由于AI训练需要大量的基础数据，在电商领域，尤其是在AI基于电商数据的训练过程中，服务商应严格遵守相关法律法规要求，在涉及个人隐私数据使用方面应事先征得消费者同意。

相关部门应坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬，在发展中规范、在规范中发展数字经济，以数字监管数字，以技术监控技术，畅通“生产—流通—消费”循环，有效维护数字消费秩序，保护消费者合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年01月10日 19 版）