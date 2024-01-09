菌小宝孙婧：助力改善国人肠道健康 提升国人整体生命健康

“爱卫新征程 健康中国行”2023年度全国爱国卫生运动主场活动近期在京召开。活动上，上海菌小宝健康科技有限公司联合创始人孙婧表示，中国的健康产业从业者有义务积极承担企业社会责任，在健康中国战略指导和爱国卫生运动精神的引导下，积极发挥自己的专业力量，从健康知识的普及、健康产品的推广到健康服务的落地，用高品质的产品与服务参与其中。

近年来，随着生物科技的发展，益生菌的健康功能研究和认知不断深入，已经逐渐被大众所熟识。它不仅对消化道健康有促进作用，还可以改善肠道微生态，带来情绪调节、睡眠调节、减轻肝脏负担、加强代谢和体重管理等很多方面的健康益处。

对此，孙婧表示，近年来国人的肠道健康数据表明益生菌产品具备“刚需性”，公司的初心就是通过改善肠道微生态，实现人类生命健康可持续发展，让人们不生病、少生病、延年益寿。公司也将自身定位于“全生命周期高端益生菌品牌”，旨在为更多国人肠道健康服务。

“一直以来，我们都按照‘应用一代、储备一代、研发一代’的理念，进行产品矩阵建设。”孙婧介绍，菌小宝益生菌配方研制旨在从产品解决的问题根部出发，甄选全球优秀菌株，从菌株来源、菌株特性、菌株活性等多维度考虑，科学搭配共生组合菌协同作用，采用0蔗糖、0脂肪、0香精、0色素、0乳粉、0防腐剂的纯净配方，并按照严格的婴配粉管理体系和标准进行研发和制造。另外，菌小宝有通过6大体系认证的自有工厂，在生产过程中设立7大关键控制点，层层把关，确保产品品质。从原料的全球甄选、使用把关、生产管控、产品出厂批批检测，做到一品一码全程可追溯。

企业社会责任一直以来都是企业品牌事业的一部分。据悉，作为国内较早一批益生菌应用企业，菌小宝在益生菌的功能、应用、加工制造等方面积累了丰富的经验和参数。除了拥有18年益生菌的应用历史，菌小宝也参与了国内《即食型益生菌团体标准》和《益生菌团体标准》的起草。对此，孙婧坦言，希望通过与行业代表、专家、媒体的深度交流，共筑益生菌行业共识，加速益生菌的研发与推广，推动产业良性发展，引领科学补菌的健康生活方式，助力我国健康事业高质量发展。