今日小寒：适时辨证进补 防寒防感冒

今日是二十四节气中的小寒。民谚说：小寒大寒，冻成一团。此时，体质虚弱的人很容易因感受寒邪而患病，如感冒、关节炎等。江苏省中医院治未病科主治中医师邓银香在接受采访时介绍，体质的偏颇除了和先天禀赋有关以外，还和饮食习惯有着密切的关系。

邓银香表示，从饮食养生的角度讲，小寒时节可以适当多进食温热食物以补益身体，防御寒冷气候对人体的侵袭。同时，饮食之味宜减咸增苦，以补心气，固肾气，“苦”味食物还有助于解热去火、清热润燥，疏泄内热过盛引发的烦躁不安。

“冬季进补要因人而异，根据中医辨证的原则，虚证大致可分为气虚、血虚、阴虚、阳虚等四个方面，相应的进补方法有益气、养血、滋阴、助阳。”邓银香提醒，冬令进补一般适合虚弱病症的人群。对于想增强体质的人群而言，以体育锻炼和增加一般营养食物为宜，不必特别食用补品。

以下是邓银香根据虚证类型推荐的食补食品：

气虚者

表现：气短乏力、容易感冒、容易疲倦、精神食欲差等。

食补：应选用益气食品，如大米、糯米、鲜山药、鸡肉等。

血虚者

表现：头晕心慌、口唇苍白、妇女月经量少、手足发麻、皮肤干燥等。

食补：应选用养血食品，如动物肝脏、黑木耳、胡萝卜、花生等。

阴虚者

表现：口干咽燥、潮热盗汗、心烦急躁、眩晕耳鸣、两目干涩等。

食补：应选用滋阴食品，如雪梨、银耳、山药、枸杞等。

阳虚者

表现：四肢冰冷、精神不振、大便溏泄、夜尿频多等。

食补：应选用助阳食品，如羊肉、牛肉、核桃、韭菜、鸽子蛋等。