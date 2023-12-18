23个省会级城市气温创新低

中央气象台昨日18时继续发布低温黄色预警，未来一周，我国大部分地区气温持续偏低。

中央气象台预计12月17日20时至20日20时，新疆北部、西北地区中东部、内蒙古、华北地区、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南北部、贵州等地部分地区日最低气温较历史同期偏低5℃以上，其中西北地区东部、内蒙古、华北地区、东北地区、黄淮中东部、江淮东部等地部分地区日最低气温较历史同期偏低7℃以上，最低气温0℃线将位于贵州南部至江南北部一带。

预计18日至20日，新一股较强冷空气将自北向南影响中东部地区，内蒙古中西部、西北地区东部、华北地区、黄淮、江淮、江南东部、华南中东部等地部分地区气温下降4-8℃，山西北部、辽宁东部、吉林东部等地局部地区降温10℃以上。

另据中国天气网消息，随着“寒气”渗透，截至17日8时，我国23个省会级城市气温创立冬后新低，其中沈阳-23.5℃，长春-23.3℃，呼和浩特-26.3℃，太原-22.4℃，天津-17.9℃，银川-16.7℃，北京-15.5℃。

中央气象台消息显示，河北、山西、北京、天津、辽宁共30个国家级气象站最低气温刷新12月历史极值，其中山西、河北、辽宁5个站刷新建站以来历史极值。

关注

天气寒冷 多地血液库存告急

近日，全国多地出现强雨雪和强寒潮天气，气温“大跳水”，大部分地区气温持续偏低。

12月17日，北京青年报记者了解到，由于天寒地冻，无偿献血进入献血“淡季”等因素，全国多地血液库存告急。目前，多地血站已经向社会发出倡议，希望爱心市民加入无偿献血队伍中来。

无锡

血液库存持续紧缺

据无锡发布消息，无锡市公民献血领导小组办公室发布紧急呼吁，爱心市民请加入无偿献血队伍中来。入冬以来气温骤降，又叠加了流感等呼吸道传染病的高发，多种原因造成无锡市血液库存持续紧缺。无锡市公民献血领导小组办公室表示，血液目前依然是危重病人、恶性肿瘤、血液病患者以及孕产妇在医疗救治中，维持和延续生命迫切需要的宝贵资源，无偿献血就是挽救一个个濒临垂危的生命。对于健康的成年人来说，适量献血，身体新陈代谢很快就能促使血液补充再生，对人体健康不会造成损害。

当下，随着寒冬季节到来，街头人流量骤降，采血量严重低于日常水平，血液库存持续走低，临床用血需求却在不断增加。无锡市公民献血领导小组办公室呼吁，爱心市民请加入无偿献血队伍中来。

宁波

每天需450-500人次献血

宁波市中心血站日前发布倡议书称，目前宁波市各种血型均出现偏少或紧缺，血液保障面临严峻的困难与挑战。

然而，医院临床用血需求从未停止，随着医疗技术的发展以及宁波市各大医院床位数的不断增多，临床上有许多需要预备足够血才能进行手术的危重病人、孕产妇，还有许多需要急救的意外创伤者、恶性肿瘤和重要脏器大出血的病患。宁波全市每天至少需要450-500人次献血才能基本满足临床用血需求。血站向爱心市民发出诚挚倡议：18周岁至55周岁、身体健康、符合献血条件的公民及团体单位，希望充分发扬无私奉献、大爱无疆的精神，积极参加无偿献血。

抚州

A、O、AB型血液严重紧缺

江西抚州市中心血站日前发布消息称，抚州血液库存持续走低，尤其是A、O、AB型血液严重紧缺，无偿献血工作和临床用血面临着严峻考验。为保障临床用血需求，守护人民群众的生命线，抚州市中心血站发起倡议，希望全市适龄、健康的市民挺身而出，捐献血液，分享生命。

此外，山西运城市中心血站、河南漯河市中心血站、江苏扬州市中心血站等也发布倡议，鼓励爱心市民献血。

本组文/本报记者 李铁柱

统筹/蒋朔