“小哥医院”开创按职业诊疗新模式

全国总工会日前印发通知，要求各级工会在开展元旦、春节两节送温暖基础上，持续推进“新就业形态劳动者温暖行动”等专项送温暖活动。目前，我国外卖配送员、快递员、网约车司机等新就业形态劳动者达到8400万人，如何更好保障他们的合法权益，让他们尽可能无后顾之忧服务经济社会发展，各方都在努力。在河北省张家口市，首家为外卖小哥、快递小哥等新就业形态劳动者提供专属医疗服务的“小哥医院”正式挂牌。

在张家口市“小哥医院”正式挂牌之前，已有山东昌邑、安徽阜阳等多地开设了“小哥医院”。江苏扬州首家“小哥医院”亮相央视《新闻联播》之后，更是引发了社会的广泛关注。首家之后很可能出现多家，其他地方也可能会争相仿效。“小哥医院”这株创新的种子有望在多地发芽生根。

专科医院和医院的专科，过去通常以年龄和疾病种类来划分和开设。比如儿童医院、妇幼保健院、心血管病医院、皮肤病医院，以及儿科、老年疾病科、妇科等无不如此。按照单一职业分科建院，就显得十分新鲜，比如到目前为止，没有公务员医院、律师医院、教师医院、司机医院，也没有这些职业的相应科室。与职业有些沾边的工人医院、煤炭医院等，也并非针对单一职业。

“小哥医院”不仅名称上具有鲜明的职业指向，而且诊疗服务也十分契合外卖小哥、快递小哥等新就业形态劳动者的行业特点。这类开创性的做法，在医疗资源布局和医疗保障模式等方面，有望带来一些新变化。

从医疗需求端来看，外卖小哥等群体的确需要专属诊疗服务。这个群体相对年轻，患心脑血管等慢性病的比例低于中老年人，但他们长期骑着电动车在路上奔波，更容易摔伤和发生交通事故，患腰椎等疾病的可能性也较高。该行业不仅具有独特的疾病谱，而且按单算钱，养成了快手快脚的职业习惯，看病同样“来去匆匆”，诊疗流程有必要单独设计。为他们开设专科医院，能更加精准地满足他们的看病需求。

从医疗供给端来看，当前很多中小医疗机构缺乏特色和竞争力，有些因此陷入发展的困境。“小哥医院”专门针对这一群体提供专属服务，特色和竞争力就会随之提升。外卖小哥、快递小哥等是一个庞大的群体，网约车司机等新就业形态劳动者也适合在此看病，就诊人数不会少。部分中小医院机构变成“小哥医院”，不失为一条好出路。

包括外卖小哥在内的新就业形态劳动者在社会保障方面一直存在短板，在医疗方面尤其如此。“小哥医院”的出现，开创了按职业分科建院新模式，可以更好地匹配医疗供需。这种做法值得推广，即使医院尚不具备转型成“小哥医院”的条件，也不妨增设专门科室，为外卖小哥等群体量身打造最恰当的医疗服务。