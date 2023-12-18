国家卫健委：继续提高全国三级妇幼保健院开设儿科病房比例

国家卫生健康委员会妇幼健康司副司长沈海屏17日在北京表示，要鼓励全国三级妇幼保健院开设儿科病房，目前开设儿科病房的比例是92.8%，在此基础上要继续提高，做到应开尽开、应设尽设。

当天，国家卫健委举行新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。沈海屏在会上表示，国家卫健委将继续加大工作力度，统筹推动各级妇幼保健机构进一步加强儿科建设。

沈海屏介绍说，要强化政策引领。在科室建设方面，要将儿科建设和诊疗服务纳入全国妇幼保健机构绩效考核，将其作为重要的评估指标，通过“指挥棒”的导向作用，推动全国二级和三级妇幼保健院儿科设置的比例更高、面更广，全面提升儿科诊疗服务能力；鼓励全国三级妇幼保健院开设儿科病房，目前开设儿科病房的比例是92.8%，在此基础上要继续提高，做到应开尽开、应设尽设。

在服务特色方面，大力推进妇幼保健机构儿科开展中医药服务，治未病、诊已病。目前，全国二级、三级妇幼保健机构设置中医科室的比例分别是56.8%和89.8%。在此基础上，到2025年，二级和三级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例要提高到70%和90%，妇幼保健机构要做到中西医结合，儿科门诊中医药服务量要明显提高。

沈海屏指出，要加强人才培养。通过实施儿科住院医师规范化培训，加强儿科、新生儿科、儿童保健科人才培训，不断充实各级妇幼保健机构儿科服务力量。

她还表示，要构建儿童友好环境。推进儿童友好医院建设，以环境符合儿童心理特点、设施符合儿童生理需求、建筑符合儿童安全要求、医疗保健服务更加优质高效为重点，以妇幼保健机构、儿童医院、综合医院儿科、基层医疗卫生机构为主体，提升软硬件能力，逐步推进儿童友好医院建设，为儿童提供有情感、有温度、有人文、有质量的医疗保健服务。