呼吸道疾病病原体监测未现未知新病毒

昨天，在国家卫健委举行的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，近期全国医疗机构门、急诊呼吸道疾病总诊疗量整体呈下降趋势，各地积极扩充医疗资源，持续增加相关门急诊诊室和住院床位，二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构有效发挥了分流作用。据监测，基层发热门诊和诊室接诊量约占全国医疗机构发热门诊及诊室接诊量的44%，有效适应了患者的就医需求。另据中疾控介绍，迄今为止，我国在呼吸道疾病病原体监测方面未发现未知的新病毒和新细菌。

米锋表示，要持续加强呼吸道疾病诊疗情况监测和形势研判，强化医疗资源统筹调配，优化院内服务流程，畅通上下转诊渠道，发挥中医药特色优势，推进互联网加服务，保障民众诊疗需求，改善患者就医体验；要科学佩戴口罩，做好个人防护，保持良好的卫生习惯；要继续加强疫苗接种，预防流感等呼吸道疾病。

近日全国多地出现强雨雪和强寒潮天气，国家疾控局发布了寒潮公众健康防护指南，国家卫健委已向各地发出通知，要求切实做好雨雪寒潮天气，医疗卫生和应急处置工作，要求做好医疗机构防寒保暖措施，确保寒冰天气下人员安全，设备设施正常运行。针对寒冷天气下骨折、心脑血管疾病等多发病，要充实相关门急诊力量，同时强化值班值守，做好突发事件的医疗应急准备，气温骤降，可能诱发呼吸和心脑血管系统疾病，加重慢性基础性疾病，也可能造成冻伤，要做好防寒保暖，特别是头部和胸腹部保暖，外出时注意防滑防跌倒，尽量避免长时间在户外停留。

“寒冷天气要格外关注呼吸道病原体感染，婴幼儿、儿童、孕妇、老年人减少外出，均衡营养，有慢性基础性疾病的人群，如出现加重症状，及时用药就医。户外作业人员如出现紧急情况，要停止作业，尽快进入温暖场所。”米锋说。

会上，中国疾控中心传染病管理处研究员常昭瑞介绍，新冠病毒变异株JN.1，是BA.2.86的一个亚分支。全球监测结果显示，进入11月后，BA.2.86变异株，特别是JN.1亚分支的全球占比增速明显加快，并已成为部分国家的优势流行株之一。世界卫生组织于11月21日，将BA.2.86由全球需要监测的变异株调整为需要关注的变异株，评价临床重症感染风险为低等，总体评价公共卫生风险较低。

我国新冠病毒变异株监测结果显示，自2023年8月31日报告首例BA.2.86变异株输入病例以来，全国共报告BA.2.86及其亚分支序列160条，其中，输入病例序列148条，本土病例序列12条，未发现重症及危重症病例。目前，BA.2.86变异株在我国报告序列中的占比非常低，但输入病例的序列占比自11月以来增加较快，增长趋势逐渐与全球趋同。专家研判认为，当前我国新冠病毒感染处于较低流行水平，且BA.2.86及其亚分支占比很低，目前该变异株在我国的公共卫生风险较低。迄今为止，我国在呼吸道疾病病原体监测方面未发现未知的新病毒和新细菌。