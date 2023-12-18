推动生物医药高质量发展（创新谈）

加快推动生物医药高质量发展，必须紧紧依靠创新引领

近期，关于我国新药研制的好消息频传：君实生物的抗肿瘤免疫疗法PD—1抑制剂特瑞普利单抗、和黄医药的抗肿瘤小分子药呋喹替尼、亿帆医药的第三代白细胞生长因子艾贝格司亭α注射液等3款新药在美国获批上市，体现出中国创新药取得的新进展。

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。要加强基础研究和科技创新能力建设，把生物医药产业发展的命脉牢牢掌握在我们自己手中。党的十八大以来，我国批准上市的新药数量占全球的近15%，本土企业在研管线占全球的33%，数量居全球第二位。越来越多的新药从中国诞生，服务全球范围内的百姓健康需求。

同时也要看到，由于起步晚、基础薄弱等原因，我国生物医药产业还存在原研药少、仿制药多和研发企业“散小弱”等问题，整体实力与发达国家相比还存在一定差距。加快推动生物医药高质量发展，必须紧紧依靠创新引领。

必须在科技创新上加大力度。生物医药研发投入大、周期长、风险高，科技创新是不可或缺的内在驱动力。一方面，基础研究是生物医药发展的源头活水，无论是新机制的发现、新靶点的筛选，都要依赖生命科学的原创性突破；另一方面，开发新药离不开新试剂、新技术、新仪器和新装备。目前，全球生命科学正呈现全面突破、多点开花的新趋势，基因编辑、生物合成、人工智能等新技术的发展日新月异，要切实增强紧迫感，多渠道增加研发投入，进一步激发科学家的创新活力，鼓励更多原创药物的研发。

要在机制创新上再接再厉。从临床试验审评到上市审批，从销售定价到纳入医保目录，从进入医院到费用支付，每一款新药都要经过相关部门的严格监管。自2015年以来，我国在新药审评审批、医保谈判、医保目录准入等关键环节进行了进一步改革，各项制度创新支持和政策扶持鼓励，成为生物医药蓬勃发展的重要助推器。瞄准新药研发的实际需求，可通过深化改革，提升和优化政策空间，促进生物医药高质量发展。

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等9部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，湖北、江苏等地纷纷出台支持生物医药发展的激励政策，深圳医学科学院等新型研发机构聚焦创新……持续加强基础研究和科技创新能力建设，我国生物医药产业将以自身的高质量发展，积极助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2023年12月18日 18 版）