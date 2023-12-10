国家卫生健康委：全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势

人民网北京12月10日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，针对当前呼吸道疾病、特别是儿童呼吸道疾病高发形势，国家卫生健康委会同国家中医药管理局、国家疾控局持续加强监测研判，调度各地医疗资源供给和诊疗工作，指导各地对医疗机构内和机构间的医疗资源统筹调配，根据患者数量增开相关诊室和治疗区域，扩充病房资源，指导二级医院、妇幼保健院、中医医院、基层医疗卫生机构儿科“应开尽开”，延长接诊时间，优化诊疗流程，提高服务效率，切实保障儿科诊疗需求。

“目前，全国二级以上医疗机构儿童呼吸道疾病诊疗量整体呈现波动下降趋势，部分大型儿童专科医院和综合医院儿科诊疗量增加的情况得到一定缓解。”米锋表示，从发热门诊、急诊整体情况来看，近段时间全国呼吸道疾病就诊量相对平稳，特别是基层医疗机构分流了部分患者。全国整体正常医疗服务没有受到影响。

米锋指出，要充分发挥医联体、医共体、医疗集团和互联网医疗作用，建立综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，方便患者合理选择就医。要发挥中医药特色优势，中西医结合，提升防治效果。

“中小学、托幼机构、养老院、社会福利院等重点场所和人员密集场所要落实通风消毒等措施，加强健康科普和健康监测，做好个人防护，减少疾病传播，降低感染风险。要继续做好疫苗接种，不断优化接种服务。”米锋强调。