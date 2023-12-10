国家疾控局：老年人始终是流感疫苗接种的重点人群

人民网北京12月10日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，接种流感疫苗是预防流感发病、减少流感相关重症和死亡的有效手段。前期，国家疾控局已对推进流感等疫苗接种作出专门部署，今年的接种工作有以下几个特点：

一是供应早。有关部门联合行动，优化程序，为流行季前保证疫苗供应争取了时间。从7月份开始，各地接种单位就已经陆续启动了流感疫苗接种服务，早于流感流行季。

二是供应足。提升流感疫苗供应保障能力。今年流感疫苗生产供应量比去年有明显增加，现阶段可以满足群众接种需求。

三是重落实。多次调度部署，指导各地按照知情同意的原则，积极推进流感疫苗接种工作。

夏刚表示，后续，国家疾控局将继续指导各地做好流感等疫苗接种需求评估，优化疫苗的合理分配，做到精准计划和使用，并积极会同有关部门加强疫苗供需衔接，确保流感疫苗供应不断链，群众有疫苗可接种。同时，将进一步丰富宣传形式，加大宣传力度，指导各地通过做好预约登记、开展分时接种、延长接种周期、增加服务时间等方式，为大家提供及时、便民、优质的流感疫苗接种服务。

“老年人等高风险人群感染流感后，发生严重并发症的几率较高，接种流感疫苗既能减少感染，又能有效降低重症和死亡风险，因此老年人始终是流感疫苗接种的重点人群。”夏刚强调。

夏刚在会上再次呼吁大家，积极、主动、尽早地接种疫苗，这既是保护自己，更是保护身边的家人。