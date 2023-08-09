自供电酶联微针贴片或可促进糖尿病患者伤口愈合

科技日报讯 （记者颉满斌）8月7日，科技日报记者从兰州大学获悉，该校口腔医学院范增杰教授、刘斌教授团队联合美国康涅狄格大学孙陆逸教授团队，提出通过自供电酶联微针（MN）贴片促进糖尿病患者伤口的愈合并阻止瘢痕形成的新策略。相关研究成果近日发表在《科学进展》上。

高血糖、细菌感染以及长期炎症等病理特征是导致糖尿病患者伤口难以愈合的主要原因。此外，与其他伤口一样，糖尿病患者的伤口在愈合后往往伴随着瘢痕形成，这也是目前临床尚未解决的难题之一。

该研究针对糖尿病患者伤口的病理特征，充分利用微针贴片所具备的微创、无痛、自固定等技术优势，结合生物燃料电池所具有的可以利用糖为燃料、生物相容性良好、产生电流稳定且持久等特性，创新性地设计并制造了一种自供电的酶联MN贴片。该贴片由阳极和阴极MN阵列组成，其中分别包含了被ZIF-8纳米颗粒包裹的葡萄糖氧化酶（GOX）和辣根过氧化物酶（HRP）。通过该MN贴片中的酶促级联反应，可以有效降低糖尿病患者伤口的局部高血糖，同时产生稳定的微电流，以促进糖尿病患者伤口的快速愈合。

研究结果表明，使用该MN贴片治疗糖尿病患者的伤口（创面面积1平方厘米）后，可以在3周内实现糖尿病患者伤口的快速、完全愈合，且有效阻止瘢痕的形成。这得益于该MN贴片的降糖、抗菌、抗炎和生物电刺激的协同作用。因此，该研究提出了一种促进糖尿病患者的伤口快速愈合、防止瘢痕形成的有效方法，有望改变糖尿病患者的伤口难愈合的现状。