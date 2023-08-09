雨水浸泡后谨防皮肤感染

皮肤作为人体的第一道防线，是最先感受高湿、高温的器官。在过去几天的大雨中，不少人频繁接触雨水，有人皮肤上多了一些不知名的小红点。

频繁雨水浸泡和长期闷热潮湿对皮肤会产生哪些影响呢？科技日报记者日前连线采访了中国医学科学院皮肤病医院执行院长陆前进教授。

“皮肤的屏障功能可以抵挡各种各样的外界伤害。”陆前进表示，这些伤害不仅有机械、物理、化学来源的，还有来自病原微生物的，比如细菌、病毒、真菌的感染。

“皮肤长时间被雨水浸泡可能会出现皮肤皱缩、皮肤颜色苍白，这是由于角质层过度水合导致的。”陆前进解释，过度水合的状态可能导致皮肤屏障破坏、菌群紊乱。

雨水中的有害物质和微生物会在皮肤状态失衡时乘虚而入。“长时间被雨水浸泡未正确处理有可能会出现红疹、瘙痒等不适，手指、足趾间更容易出现浸渍、糜烂并可能继发感染。”陆前进提醒公众，下雨过后的积水中存在大量病原菌、致敏和有害物质，应尽量避免与污浊的积水接触。

陆前进介绍，如果不得已涉水，首先在涉水时应尽量穿防水长筒靴、佩戴防水手套，并尽量每间隔1小时离开积水进行除水。在及时更换衣物、保持清洁干燥的同时，还应用清水或生理盐水进行冲洗，擦干后可适当涂抹润肤露以保持皮肤屏障功能。

陆前进特别提醒，如果涉水遇到意外造成皮肤损伤，应及时用络合碘进行消毒，外用莫匹罗星软膏等；对于红肿渗液者，可外用3%硼酸湿敷。如果初步处理后效果仍不理想，建议及时就医。（记者 张佳星）