EB疱疹病毒候选疫苗动物试验显潜力

科技日报北京8月8日电 （记者张梦然）EB病毒（EBV）是疱疹病毒家族成员，也是一种与多发性硬化和特定癌症有关的病原体，《自然·通讯》杂志8日发表的一项免疫学研究显示，一种新的EBV候选疫苗在小鼠体内展现出潜力。目前，这种广泛传播的病毒尚无疫苗获批，全球亟须开发出新的EBV疫苗。

EBV能通过唾液传播，已知感染过全球至少95%的成年人群体。原发感染会导致腺热，但和其他病毒不同，EBV在原发感染后不会被免疫系统清除，而会终身携带。EBV感染还是多发性硬化、霍奇金淋巴瘤和部分喉癌、鼻癌的一个风险因素。除此之外，之前在人体和动物模型中接受评估的EBV候选疫苗表现不佳，当前并无疫苗显示出效果，也没有疫苗获批。

澳大利亚伯格霍费尔医学研究所科学家此次设计了一种靶向淋巴结的疫苗，并用一个小鼠模型测试其效力。他们发现，接种该疫苗能产生强效的EBV特异性抗体和T细胞，而且在接种疫苗后能在这个小鼠模型中维持至少7个月。更重要的是，团队还证明了该疫苗能在一个淋巴瘤小鼠模型中调动免疫，从而控制EBV相关肿瘤的扩散，并控制肿瘤生长。

团队表示，今后仍需开展进一步研究确定该疫苗在原发感染下的效果，动物试验结果会如何转化到人群，以及疫苗诱导免疫的长期稳定性。