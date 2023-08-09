“虚拟现实 + 脑传感”测量大脑对环境反应

科技日报北京8月8日电 （记者张梦然）美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队创建了一种无创脑电图（EEG）传感器，并将其安装在可长时间舒适佩戴的虚拟现实（VR）设备中。脑电图传感器可测量沉浸式VR交互过程中大脑的电活动，并检查用户对暗示、压力源和其他外部力量的反应。该研究发表在最新一期《软科学》杂志上。

这一设备可用于多种用途，从帮助焦虑症患者，到使用飞行模拟器测量飞行员的注意力或精神压力，甚至还可以让人类有机会通过机器人的“眼睛”进行观察等。

研究人员表示，当今最好的脑电图设备电极其实不适用于VR头戴设备，因为人类的头发会阻碍它们与头皮的连接，很难获得清晰的读数；刚性的梳状电极读数很清晰但却非常不舒服。

在新项目中，团队创建了一种由柔软导电材料制成的海绵电极，克服了这些问题。改进后的VR带有类似于电子文身导电迹线的柔性电路，连接到设备背面的脑电图记录设备。

令人瞩目的是，这一成果将应用于该校的另一重大研究项目：机器人交付网络。这或是迄今为止关于人机交互的最大规模的研究。届时，VR设备将把机器人“视角”反馈给人类，人们将能通过机器人的“眼睛”看到事物，而该设备还能测量经过长时间观察后，人们所承受的心理负荷。

领导这项研究的科克雷尔工程学院教授鲁南姝表示，这一技术使研究人员能更好地测量大脑对环境的反应。

【总编辑圈点】

你的大脑在“想”什么？哪些区域活跃，哪些区域平静？当你全神贯注时，你的脑中又是一幅怎样的图景？要用传统方法解答这些问题，其实非常麻烦。本文的研究提供了一种“游戏化”的方式，将无创脑电图传感器安装在VR设备中，可以检查到受试者对外界各种变化的反应。他们创新性地用了一种海绵电极，让其更适合VR设备，它还可帮助人们通过机器人的眼睛看到不同的风景。未来大脑中各个区域的活动情况，能得到更清晰细致的观察。