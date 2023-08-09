新抗真菌分子对多种感染有效

科技日报北京8月8日电 （记者刘霞）美国俄克拉荷马大学科学家发现了一种新的抗真菌分子，其似乎对多种真菌感染有效，且对人体细胞无毒，有望成为一种新的突破性方法治疗真菌感染。相关研究刊发于最新一期《天然产品杂志》。

真菌感染每年导致数千名美国人死亡，其中一些人的发病率接近80%。目前只有几种抗真菌疗法可用。随着真菌的耐药性日益增强，这些疗法的效果也不断下降。

最新研究负责人、化学与生物化学系首席研究员罗伯特·希彻韦兹博士解释道，人们的平均寿命不断增加，接受化疗和器官移植等治疗的人也越来越多，这会使他们的免疫系统变得更弱。治疗关节炎和其他会削弱免疫系统疾病的药物被混合用于人体，为潜在的致命真菌感染提供了温床。

研究人员指出，真菌遍布植物界，植物和真菌经常协同工作，其中一些真菌会杀死竞争对手或阻止昆虫吃掉植物。他们假设，如果这些植物内生真菌能够通过杀死入侵的真菌来帮助植物抵御感染，那么这些分子或许能保护人类和动物免受真菌病原体的侵害。

在研究中，希彻韦兹团队开发出一种独特的方法来测试植物的抗真菌特性。他们使用快速激光内生植物捕捉器（FLEET），在无菌环境中生成样本，并大幅增加可获取的样本数量。结果显示，传统方法每分钟可处理大约4—6个样本，但FLEET系统能在10分钟内无菌生成500—600个样本，这使研究人员能够快速筛选更多样本，发现潜在药物，并最终发现了新分子persephacin。