加快一刻钟便民生活圈建设

补齐基本保障类业态，发展品质提升类业态，将一刻钟便民生活圈打造成改善民生、扩大消费的重要载体

在小区门口的便民早餐店喝一碗新鲜的豆浆，到社区便民菜店挑选几样可口的青菜，来社区便民中心修一修小物件……对于城市居民来说，家门口的社区商业方便了日常消费，成为生活中不可或缺的一部分。近日，商务部等13部门研究制定的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》发布，提出到2025年，在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设，并作出优化社区商业网点布局、改善社区消费条件、创新社区消费场景等具体部署，为城市一刻钟便民生活圈建设工作明确了新目标，提出了新要求。

如果说大型购物中心是城市商业的“主动脉”，那么以周边社区居民为服务对象的社区商业就像是“毛细血管”，激活城市消费的更大潜力。社区商业以社区居民为主要服务对象，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，是一种多业态集聚的特色商业模式。随着我国城市建设不断推进、城市商业快速发展，我国社区商业总体布局不断完善，创新能力持续增强，不仅满足了社区居民购物、餐饮等消费需求，还为居民提供家电维修、洗衣等多种综合服务，成为居民消费的重要载体。

同时也要看到，社区商业一定程度上仍存在商业基础设施不足、网点布局不合理、服务功能单一等问题，满足居民基本生活和品质消费需求的能力还需进一步提升。要紧跟消费需求升级趋势，坚持“问需于民、问计于民”，“缺什么、补什么”，既要补齐人们日常需要的基本保障类业态，也要注重发展消费升级需要的品质提升类业态，将一刻钟便民生活圈打造成改善民生、扩大消费的重要载体。

全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，需要系统谋划设计，优化社区商业布局。有的社区，周围菜店比较多，但健身场所、休闲场所不足；有的社区，娱乐休闲去处不少，购买日常生活必需品却不便利……解决类似问题，就要从规划入手，让社区商业的布局更好符合居民实际需求。要注重改善消费条件，丰富消费业态。在居民“家门口”优先配齐购物、餐饮、家政、快递、维修等基本保障类业态，让消费更便捷。在居民“家周边”因地制宜发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等品质提升类业态，让消费更方便、更舒心。

一刻钟便民生活圈是消费新场景、新体验的重要载体。在一些社区，传统商场向社区商业中心转型，拓展特色餐饮、生活零售、文化休闲等服务功能，生意更加红火。未来，要继续鼓励场景和模式创新，发展线上线下融合的即时零售模式，赋能实体门店，拓展服务半径。同时鼓励健身房、多功能运动场、保健理疗店等进社区，推动一刻钟便民生活圈与养老托育圈、文化休闲圈、快递服务圈等圈圈相融，为社区居民带来更多多元化、多层次的消费场景，在改善服务民生、促进消费升级、畅通城市经济“微循环”方面发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 19 版）