理性看待医美需求 谨慎选择医美消费

近几年医疗美容行业热度不减。目前正值暑期，充足的手术恢复期以及低价营销方式吸引了不少未成年人选择医美整形，但这其中存在较大的风险和不确定因素。

8月8日，中国消费者协会提醒广大家长及未成年消费者，理性看待医美需求，提高风险防范意识，谨慎选择医美消费。

理性看待医美需求。由于未成年人社会经验少，容易轻信部分商家对于手术效果的夸大宣传。消费者应理性看待医美效果，不可忽略风险性，更不要一味求美或盲目效仿明星网红冲动消费，冲动一时，有可能悔恨一生。

充分认识风险和危害。未成年人正值身体发育阶段，骨骼、五官等生理发育尚未定型，然而医美手术会产生创伤和外部材料植入，很可能在将来对未成年人自身正常发育带来影响，甚至危害身体健康，得不偿失，务必谨慎。

选择正规医疗机构，谨遵医嘱。家长和未成年消费者务必选择有国家卫生健康委员会颁发的医疗执业许可证的正规医美机构，或者有条件的三甲医院。同时，一定要仔细查看主诊的执业医师是否具有相关资质，是否有所做项目的手术经验。医卫机构及医卫人员均可在国家卫生健康委员会官方网站（www.nhc.gov.cn）查询。

另外，未成年消费者就诊时应如实填报年龄，并且遵照主诊医师从身体健康、正常发育角度给出的专业评估和合理建议。《医疗美容服务管理办法》规定：“未经监护人同意，不得为无行为能力或限制行为能力人实施医疗美容项目”。要特别注意的是，隆鼻、抽脂、磨骨等改变人体骨型结构的手术，须在成年后才可以进行。

全面知悉项目内容及风险，警惕陷阱。家长及未成年消费者应在术前详细查看诊疗方案、合同内容及收费明细，并结合自身客观需求及身体发育情况与主诊医师详细沟通，全面知悉所做项目的各项内容以及风险性与禁忌症。此外，某些不正规的医疗机构利用“平价医美”“1元医美体验”等营销噱头招揽未成年消费者“入局”，推销各类项目及产品，并诱导其使用贷款平台借款或分期付款，消费者不要盲目听信此类医疗机构的话术，务必客观、理性做出抉择。

妥善留存消费凭证，及时维权。如果遇到权益受损问题，家长及未成年消费者应该及时留存好消费凭证和证据材料，与医美经营者协商解决，也可向消费者协会或有关行政部门投诉，依法维护自身合法权益。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 12 版）