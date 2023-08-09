长沙让地面公交更好衔接轨道交通

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在湖南长沙，地铁客运量已经反超公交车，成为主要的公共交通方式，地面公交的定位和作用正在发生变化。为进一步便利群众出行，长沙发挥地面公交灵活机动的特点，通过优化站点设置，提高与轨道交通接驳便捷度，最大限度节省群众出行成本，改善群众出行体验。

晚上7点半，落日缓缓沉入地平线，从岳麓山上欣赏完霞光的一批批游客，陆续下山，出景区东门，走三百来米，就到了岳麓山北公交车站。立珊专线的公交车顺序驶来，将游客接往湖南长沙的下一个打卡地——五一商圈。

车过湘江，远眺橘洲，一站地，20分钟，游客就从人文荟萃地，到了烟火繁华处，品美食、享茶饮，好不惬意。

“出门旅游，谁都不想把过多时间花在交通上。立珊专线串起长沙多个热门景点，给游客提供最舒适的公交出行体验。”送完一车乘客，在立珊专线首末站长沙火车站（北坪），司机周靖说。

在长沙公共交通体系内，高效运营的立珊专线不是特例。近年来，长沙充分发挥城市地面公交灵活机动的特点，优化线路设计、合理调度资源，让公交车服务于社区、校区、景区、商区、园区，最大限度串联起城市的各个重要节点，满足群众多样化的出行需求。

数据显示，今年上半年，长沙市投运的245.3万趟公交车已完成客运量1.56亿人次，累计运营里程达9688万公里。

优化线路设计

接驳地铁站点

6月中旬，长沙地铁3号线南延线还未开通。细心的市民发现，长沙市交通运输局发布的《2023年第三批公交线路优化公示》方案中，356路、30路这2条不曾见过的公交线路已经计划“上新”。同时，3条公交线路发生了调整——它们的目的只有一个，为新的地铁站点提供地面公交接驳，方便市民出行。

对于这样的贴心之举，长沙市民并不陌生。

这几年，随着城市轨道交通的进一步发展，长沙地面公共交通的作用和定位正在发生变化。

2022年，长沙成为全国第八个地铁客运量反超公交车的城市。如果说轨道交通是城市客流的大动脉，那地面公交就是遍布城市的毛细血管。“只有毛细血管与主动脉串联紧密，毛细血管自身畅通运转，整个城市才处处都有活力。”长沙市交通运输局公交处处长陈芳表示。

怎样才能实现？精细化管理运营是关键。

为此，长沙市交通运输局定期梳理公交和地铁双向人流的供给堵点，提高公交和轨道交通接驳便捷度，促进“两网融合”——每个地铁站出口50—100米范围内，即通过优化接驳方案，设置公交车站。前不久，全市才梳理出接驳距离超过100米的站点20座，随即纳入了优化日程。

在如此精细的管理下，目前长沙城市公交地铁线路接驳率达到95.4%。

以前，288路公交不停岳麓区长华小区，居民出行不便。2022年9月，经过线路优化，在保证接驳4、6号线地铁站的基础上，线路在小区设置了站点。居民吴先生每天上班，走不到200米可上车。“地铁到站，公交到家，现在出行真方便！”他直感叹。

近年来，长沙市通过多种方式持续优化常规公交线网，近三年平均调整线路超过50条。目前，长沙市常规公交线路297条，覆盖城区各处。

打造定制公交

激发城市活力

下午6点半，在食堂吃过饭，长沙市比亚迪汽车有限公司员工王在回就登上了公交8号线。吹着空调，几分钟后，班车就将他一路送到约3公里外的28号厂房——夜班前，少了走路通勤的辛苦。

“这是我们为企业提供的定制化公交路线。”长沙公交运营有限公司三业务部部长刘建武告诉记者。

为助力城市经济社会及文化旅游发展，更好地服务乘客个性化的出行需求，长沙在保持既有常规线路的基础上，推出公交线路定制化服务。

长沙比亚迪公司自今年5月30日推出第一条“园区公交线路”、开行第一辆园区公交开始，截至8月初，园区已经开行12条线路。

“整个园区数万名员工每天都有出行需求，从生活区到工作区，短则1公里，长则3公里，虽然距离不远，但是流动较集中，有开行公交的需要。”刘建武说，经过洽谈合作，调集非常规线路公交车日常在园区内运行。

效果立竿见影。在8月1日当天，就有59台公交车在园区开行337趟次，运送乘客1.2万余人次。经折算，平均上座率在80%以上。

在岳麓高新区，免费定制通勤专线解决了湘江智谷片区企业员工通勤难题；湖大附中、长郡外国语中学、长郡雨花外国语洪塘中学等多条校园专线相继开通，让师生出行更加便捷……

“在不影响常规路线运行的基础上，我们积极同居民、学校、企业、园区等合作，只要符合相应条件，公交线路都能按需定制。”长沙公交运营有限公司定制拓展部副部长杨卓告诉记者，“截至6月30日，长沙市已开通定制化公交路线126条。”

配合今年火热的文旅市场，长沙市推动各景区连“点”成“线”，开通五一广场、岳麓山等多条旅游专线，实现市区A级及主要景区公交线路全覆盖，12条公交线路运营时间将延长到23点半及以后，让市民和游客充分感受长沙夜间的烟火气。浏阳还开通公交专线，串起沿途红色景区，让红色旅游更添火热。

与此同时，公交还不断向基层延伸。“非中心城区的4个区县市也正在打造城乡公交一体化，其中3个已经完成。至今年年底，长沙将打造成全域公交城市。”长沙市交通运输局党组成员、副局长欧璟表示。

引入智能技术

提升出行品质

每天一大早，司机陈拥利驾驶着公交车从玉兰路南园路口开出，向终点信息产业园进发。线路全程红绿灯将近20个，可车辆等红灯的时间加起来不超过2分钟。

“开了30年公交车，没有哪一趟比这条线路更顺心。”陈拥利说。基于智能网联的“车、站、路、云”一体化协同智慧公交解决方案，让这条“梅溪湖—高新区智慧通勤公交东线”有了智慧大脑——公交线路与交警智能信控系统联动，若车辆接近路口时，交通指示灯还为红灯，则会自动跳转为绿灯，从而实现公交优先通行。

“据测算，智慧公交通勤时间较私家车出行方式节省约27.5%，较此前公交车普通运行模式平均节省30.7%。”湖南湘江智能科技创新中心有限公司智慧公交项目负责人刘高告诉记者，当前，长沙主城区已有75条线路、2072台公交车完成了智能网联设备安装，84个交叉路口实现了智能网联改造。

“经大数据筛查，这条通勤线路上的上班族超过3万人。”刘高说，随着智慧通勤专线的开通，抽样统计结果显示，约24.7%的乘客由开车通勤转为乘坐智慧公交通勤。

智慧化让公交通行省时省心，还让公交运行更安全。

智慧公交搭载的驾驶员行为监测系统通过人脸识别技术，判断司机不规范行为，并实施在车内播报提醒，同时也将上报后方平台；全景智能系统可以向司机展示车辆周围情况，为司机提供盲区视野；智慧调度系统让司机可一键上报突发状况，同调度管理中心无缝链接……一项项措施，让公交车司机更舒心，乘客更放心。

与此同时，集合了数据分析支持的长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心，通过多元公交数据融合，逐步提高公交运营监管、智能调度、规划决策支持、出行信息服务水平。

利用出行人口时空大数据分析功能，公交线路调整有了更可靠依据。

“比如大科城2号线以学生客流为主，假期客流减少，为提升公交上座率，在系统建议下，线路改道后湖路、阜埠河路、麓山南路至高叶塘站接驳换乘地铁，使客流上升了15%。”长沙智慧交通发展中心运行监测部部长邵莹告诉记者。

随着公交体系智慧化建设的持续推进，长沙市地面公交出行品质也在同步提升：新能源和清洁能源公交车比例以及新增和更新新能源和清洁能源公交车比例均达到100%；早晚高峰期公共汽电车平均运营速度达18公里/小时；公共汽电车来车信息实时预报率达100%……这些体验，让绿色出行成为众多长沙市民出行的首选。数据显示，长沙城市公共交通机动化出行分担率达54.19%，绿色出行服务满意率达84.38%。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 12 版）