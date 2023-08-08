大运会效应释放 成都开启全民健身“新风尚”

2023年8月8日，是成都大运会闭幕的日子，同时也是全国第15个全民健身日。

成都大运会期间，各项体育赛事和活动吸引了众多市民的关注和参与。市民们通过观看比赛、参与活动、体验等方式，享受体育带来的乐趣和魅力。同时，也借助大运会舞台来展示自我，让更多人了解和关注成都的体育文化。

位于东郊记忆的滑板场地。人民网记者 郝帅摄

街头巷尾 展现健康生活新风向

清晨的人民公园，前来健身、跑步、打太极拳的百姓络绎不绝，他们享受着晨曦的阳光和清新的空气。这些晨练者不仅有老年人，也有许多中青年人。他们以积极的生活态度，展示着对健康生活的追求。

“加油！漂亮！”傍晚时分，东郊记忆的滑板场地也变得热闹起来。热爱运动的年轻人结成团队，挑战自我。场边观众的欢呼声和喝彩声让整个街道都充满了活力和热情。杜鸿宇作为这里的常客，他说：“我们这一代年轻人多尝试一点户外运动，让大家参与到健康的运动里面，有益身心、广交朋友。”

晚上10点，杉板桥篮球场内依旧热闹非凡。这里不收费、不熄灯、不关门，这片由3个半场组成的街区篮球场，已经成为新一代成都年轻人的交友“圣地”。

由南到北 开启百姓健身好去处

大运兴城，赛事惠民。大运会筹办期间，成都新建、改扩建大运场馆共49个，不仅承接各项大运赛事，未来还将会成为百姓健身的好去处。

据了解，在筹备大运会的2022年，这些场馆已经面向社会免费或低收费开放近8万小时，服务市民群众超过509万人次，举办各级各类赛事730余项。“大运会结束后这些场馆还将继续用于成都的体育事业和全民健身。”成都大运会执委会办公室专职副主任曹雪峰表示：“本届大运会将为成都的长远发展留下宝贵的财富，长久惠及城市和广大市民。”

把“惠民”落到实处。随着大运会的筹办举办，老百姓参与体育锻炼的场所更多了。成都市体育局副局长陈志介绍：“近年来，成都新建、改造达到省级以上标准的体育公园22个，打造社区运动角示范项目200余处、天府绿道健身新空间400余个，公共体育场馆免费或低收费服务市民健身年均超460万人次。”

成都大运会不仅是一次体育的盛会，更是一次全民的盛会。大运终将落幕，本届大运会将为成都的长远发展留下宝贵的财富，长久惠及城市和广大市民。与此同时，成都也将借“大运之风”，把城市中的每个体育“生态圈”，构建成为全民健身新的“风向标”。