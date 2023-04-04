北京佑安医院肝病二科病房的走廊上，此起彼伏响起的呼叫器声仿佛在告诉大家，忙碌的一天又开始了……

一阵电话铃声响起，看到接电话的同事脸色变得凝重，我们猜到是急诊患者来了。准备工作刚刚就绪，急诊科的平车已出现在病房门口。

那是一名肝硬化合并消化道出血的老年女性患者，50克的血色素让她的面庞格外苍白，眼神也十分空洞，对于医生的问诊，只能机械性地回复“是”“没”“嗯”。

按照惯例，责任护士对于急诊患者的床旁交接必须要查看全身皮肤情况。掀开棉被的瞬间，一股奇怪的味道扑面而来，我看到这名患者胸部裹着厚厚的绷带，棕色的血渍已渗透到表面。急诊护士小声地说：“这位患者30年前做过乳腺癌全切术，最近复发了，局部皮肤破溃，需要进行换药处理。”

交接结束后，我请来外科医生会诊、换药。当剪开层层包裹的纱布后，在场的所有医护人员都愣住了。

患者右侧胸部呈凹凸不平状，手术瘢痕周围伴有皮肤溃烂和脓性渗出，阵阵腐肉的异味在病房内弥漫开。

外科医生没有丝毫犹豫，熟练地清创、消毒、包扎。很快，消毒剂的味道掩盖了异味。整个换药过程这名患者依然是面无表情，直直地盯着天花板。

回到护士站，听到外科医生在和她的主管医生交代注意事项：“这是复发的肿瘤引起了破溃，没有什么办法治愈，只能是定期清创换药，防止感染。”此刻，我似乎能感受到这名患者的痛苦，理解了她淡漠的表情以及空洞的眼神。

第二天，同病室的患者向我投诉：“新来的病人身上的味道太重了，我们昨晚整宿没睡，能不能给她换个房间？”听完，我先安抚了投诉的患者，随后马上将情况反映给护士长。

护士长了解了情况并查看患者后，把我和主管医生叫到了一起商量对策。主管医生考虑到患者的心理状态，认为此时不宜调换房间，而是由她去做同屋病友的思想工作。护士长则提出，我们科室刚通过了芳香呵护病房的现场评价，这名患者的情况正适合运用芳香疗法进行护理。大家一致认为方案可行，说干就干。

我和护士长一起根据患者的情况挑选香薰精油，带上迷你香薰机回到了病房。护士长在向同屋患者讲解的同时，我将香薰机摆放好，加入纯净水，滴入几滴精油，按下电源开关。随着薄雾袅袅升起，病房里很快弥漫开薰衣草优雅的淡淡香气。

我悄悄看向那位患者，依旧是平卧位，但眼神少了一些空洞。许久，她转过头问：“这是什么味道？真好闻。”护士长走到床畔轻声说：“这是薰衣草，它能帮助您舒缓怡神，放松身心。来，我们闭上双眼，一起享受这淡雅的清香。”患者缓缓闭上眼睛，嘴角微微上扬，仿佛沉睡在宁静的臂弯里一般逐渐进入梦乡。

就在那一刻，看着那个画面，我突然觉得作为一名护士，不仅仅是要跟死神抗衡、跟时间赛跑，更重要的是，抱有一颗能共情的心。只有切实地去感受患者所需，才能为他们提供最舒服的服务。

日子过得很快，在大家精心地照护下，她出院了。虽然身形还是有些瘦弱，面色还是略显苍白，但伤口已经好转，肝脏功能也逐渐恢复，消化道出血得到有效控制，说话也不再是毫无生气地单个蹦字。爱是无声的，但爱是可以带着香气的，会一直陪在患者身边，帮他们解除痛苦。

（作者为北京佑安医院主管护师）