缤纷市集点燃城市“烟火气”、精致餐饮俘获食客的心、周末出游的新玩法让微度假流行……今年以来，中国消费市场回暖势头明显，其中餐饮、文娱等服务业表现亮眼。许多突出新意、打造场景、提升体验的消费新业态、新场景，不仅刺激消费活力持续释放，也拉动经济增长，满足人们对美好生活的向往。

热闹、烟火气

各类市集人气旺

挑好物、品美食、看表演、听音乐……市集烟火气，最抚凡人心。最近一段时间以来，丰富多样的市集在各个城市多点开花。

在751D·PARK北京时尚设计广场里，“醒春市集”人头攒动。潮流零食、咖啡茶饮、简餐、甜品、旅游咨询、艺术书籍、家居设计品……60余家年轻人喜欢的品牌，带来早春的新消费体验。喝一杯菠萝冰萃特调咖啡、与感兴趣的品牌经营者聊会天，吴女士直呼好玩儿、过瘾！“一个摊位就是一个小店，都装饰得很新潮，五颜六色、琳琅满目的，一路逛下来很有意思。”

在广东省深圳市新一代产业园里，快闪市集与冥想、推拿、手工体验及美食品尝等活动，结合到了一起。“没想到吃完午饭还能顺便赶个集，看到了很多有趣的文创产品，感觉挺新鲜！”在一个手工制品摊位前，何女士和同事选购了两对复古风耳环。春日暖阳下，午间推拿、创意书法、非遗竹编等互动体验摊位，不仅受到园区工作人员的欢迎，也吸引了众多周边社区的居民前来“尝鲜”。

随着消费空间不断拓展，园区、街区、商场里设置的市集成为消费的热门场景，不仅激发了消费欲望和商圈活力，也为年轻人提供了新奇有趣的社交场所。

“如今的市集已经不单纯以商品买卖为目的，而是带动消费活跃和文化交流。”北京国际商贸中心研究基地首席专家赖阳表示，市集是折射消费升级的窗口。随着气温回升，市集经济持续升温。业内人士预计，今年会有更多商业地产、创意园区、公园社区等入局市集市场。

海岛风餐桌、后备箱橱窗、露营式帐篷……夜幕降临，位于四川省成都市锦江区的三色路夜市人气很旺。长约1公里的路段上聚集了多种摊位，既有各类小吃、烧烤等传统夜市中的“主角”，也有甜品、咖啡、酒吧等业态，还有“后备箱+露营风+霓虹灯”等主打新潮元素的摊位。三色路夜市受到年轻人的追捧，成为成都热门打卡地。

“最早大家都是自发的，我们就是自己选位置来摆摊。在附近锦江绿道健身、散步、玩滑板的朋友，运动完了就来吃点、喝点、逛一逛。”商户李曦说，年轻群体是消费新业态的主力军，年轻人聚集的氛围，无形中塑造了三色路夜市的特性。“不少人专门开车过来，体验我们这的氛围呢。”

成都市锦江区相关负责人表示，他们通过设立商户入市机制，统一登记、验证、入库、排位、分配区域等，既解决了以前存在的无序占位等问题，也紧抓这里的区位优势、人气流量，打造消费新场景。

对于消费者来说，各种主题市集丰富了游乐体验、开辟了游购新空间；对于商家来说，这种“小而美”的市集，也是重要的增收方式、获客途径。一位市集品牌主理人表示，市集这一商业形态之所以受到追捧，主要在于其营造的丰富度和松弛感。“市集是一种非常放松的社交场景，你面对的摊主，可能是品牌或小店的主理人，在小摊上面对面聊会儿天，气氛很友好；很多摊主碰到喜欢他们作品、产品的客人，也非常开心。”

郑州大学新闻与传播学院教授汪振军表示，与高成本投入的城市商业综合体、高度集聚的城市批发市场和商铺林立的店铺式销售不同，城市的市集经济更灵活、成本更低，更能吸引人们参与经营与消费。早市、夜市以及以文创产品、非遗文化、美食饮品、二手商品等为主题的市集形式多样、内容丰富，是扩大就业、增进消费的有效方式，也有利于促进循环经济的发展和节约型社会的形成。

潮流、体验感

精致餐饮受欢迎

“‘种草’已久的粤菜餐厅今天终于吃上了。餐厅的菜品、环境和服务品质都没让我失望，还能欣赏北京CBD景观，好舒适！”上周末，北京白领程女士根据美食达人的推荐，和朋友打卡了国贸商城的一家创意餐厅。她说：“今年的目标，是把收藏夹里的餐厅全部吃个遍。”

外出就餐，只是为了“填饱肚子”吗？对于消费者来说，考量的因素可不只这一项。随着经济社会的发展和进步，人们的美好生活需要正在从“吃得饱”到“吃得好”加速转变，追求健康、美味和有体验感的美食成为人们享受品质生活的一种方式。时下，餐饮的品牌化和品类的细分化越来越深入，菜品味道、餐厅环境、服务质量、消费者体验等都成为重要竞争力。

在上海市，从淮海中路1728号往弄堂里拐，有一栋独立的小楼，从外侧看不出有什么独特，走进去才能看见南兴园的招牌，但沪上的食客大都熟门熟路。作为一家开在弄堂里的川菜馆，南兴园上榜美团“2023黑珍珠餐厅指南”排行，为自身赢得了流量与人气，甚至吸引了全国各地的客人专程从其他城市“飞”来觅食。

在北京，高品质、高水准、多元化的精致餐饮同样受到欢迎。各式各样的精致餐饮既覆盖京鲁菜、本帮菜、火锅等国内美食，也囊括日本料理、法餐、意大利菜等国际精品美食，彰显北京培育建设国际消费中心城市的潜力。

近日，美团“2023黑珍珠餐厅指南”发布，共有304家餐厅上榜，位于北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、济南、长沙、无锡等城市。“黑珍珠餐厅指南”是国内精致餐饮的美食风向标，有着“中国版米其林餐厅指南”之称。美团方面介绍，从2018年起，美团推出“黑珍珠餐厅指南”，旨在打造中国人自己的美食榜。连续6年发布的“黑珍珠餐厅指南”不仅为高品质消费者提供决策参考，为餐饮业的提振和发展贡献力量，也逐渐成为城市展现美食文化的一张名片。

业内人士指出，与普通餐饮不同，精致餐饮强调突显食材的特性，注重制作技艺的原创性、菜品的精细和雅致程度，重视传承与创新，体现了深厚的餐饮文化积淀和创造性转化、创新性发展。另外，精致餐饮与商圈、街区等现代消费功能空间相结合，在丰富餐饮产品和拉伸产业链条的同时，更加注重打造场景，有益于助力打造新消费地标及品牌。

来自美团的数据显示，2022年中国精致餐饮行业整体保持平稳增长，门店数量为4429家。2023年，餐饮从业者最先感受到“春江水暖”，消费者对于精致餐饮的需求充分释放，一些网红店铺门前排起了长队，更多新店正在酝酿开业。以北京为例，北京2022黑珍珠上榜餐厅的线上浏览量，环比上榜前一周增长超578%。

江苏省无锡市烹饪餐饮行业协会人士表示，消费者需要“安心、放心、舒心”，品牌支撑起了安心，食材和味道支撑起了品质的放心，场景与服务决定了消费的舒心，这为精致餐饮等新式的餐饮消费发展提供了良机。

轻松、休闲范

周末兴起微度假

“迟日江山丽，春风花草香。”这样好的春光，怎样充分感受？不少人给出的答案是：来一场周末微度假。

近日，江苏省南京市民马勇带着家人体验了一把露营。“我们选择了南京市浦口区老山脚下的一个营地。到达目的地后，发现来露营的人非常多。”马勇说，一顶帐篷、一套桌椅、一个烧烤架，一家人度过了难忘的周末。“特别是孩子第一次出来露营，十分兴奋。”他表示，露营活动轻松休闲，有很多亲近自然的时光，过段时间他会再带着家人到南京郊外露营。

与马先生一家一样，随着春暖花开，一到节假日，大家纷纷出游，露营成了刷屏“朋友圈”的一项度假活动。在社交平台上，“露营”“民宿”等关键词的搜索量猛增。

广东省广州市北纬23度8森林营地的创始人樊先生表示，近几个周末，营地都是满房状态。“2天1夜、3天2夜的行程居多，以微度假为主，比春节期间更为火爆。”

重庆市萤火谷房车帐篷露营基地的老板赵良伟也感到“旺季提前了”。他介绍，他家露营民宿距离重庆市区1个小时左右车程，有30多个露营帐篷及房车住宿，主打文创研学特色，受到不少亲子客群的青睐。3月以来，露营升温势头明显，“线上平台的咨询、订单都几乎没停过。”

“想体验一下睡帐篷的感觉，感觉很新奇”“带孩子去户外做做运动、看看星星，开辟了亲子游的新场景”“工作日都在城市里，周末就希望接触下大自然”“看到网上很流行露营，我也来打个卡。远处是山清水秀的大背景，近处是温暖的灯光、烤熟的食物，随手一拍，氛围感扑面而来”……不少人给出了选择露营和周末微度假的理由。在中国旅游车船协会自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇看来，露营的火热，是人们追求休闲生活多样化、个性化、场景化的结果。得益于这一新的文旅消费场景，帐篷、天幕、吊床、野餐垫等露营装备热销。

露营需求的快速增长，是“周末经济”火爆的一个缩影，也助推了住宿、餐厅、咖啡馆等“露营+”经营模式的发展。美团数据显示，截至今年3月，露营相关商户同比增长超7成。露营+烧烤、露营+赏花、露营+剧本杀、露营+音乐会、露营+观星等都是人们热衷的玩法，成为今年的新时尚。

“能够让人们舒适惬意地度过闲暇时光的产品，就会成为消费新选择。”北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建认为，周末旅游消费的火热有其内生动力，周边游、周末游等产品的供给侧创新，更好地适配了休闲消费的需求。美团门票整合营销中心总经理邹晓迪也表示，在周末及短假期，消费者乐于在家门口寻找“诗和远方”。周边游、微度假的出行半径更短、频次更高，旅游体验正和生活服务消费深度融合。