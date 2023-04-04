为孤独症患者提供更多包容和无障碍服务

新华社联合国4月2日电 （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯2日呼吁国际社会为孤独症患者提供更多包容和无障碍服务。

当天，古特雷斯在世界提高孤独症意识日致辞中说，尽管已取得重要进展，但根据联合国《残疾人权利公约》和2030年可持续发展议程，孤独症患者仍然面临社会和环境障碍。这些障碍阻碍了他们充分行使自身权利和基本自由。

古特雷斯说，需要更加努力推广包容性教育、平等就业机会，并创造尊重每个人的环境。在此过程中也要认识到，家庭、照顾者以及网络在孤独症患者生活中扮演着重要角色。

古特雷斯强调，必须认识到孤独症患者对社会的积极和多样化贡献，并共同努力为所有人建设一个包容和无障碍的世界。

孤独症是一种严重的精神发育障碍，主要特征是漠视情感、拒绝交流、语言发育迟滞、行为重复刻板以及活动和兴趣范围的显著局限性等。目前，孤独症是世界上患病人数增长最快的病症之一。

为增加公众对孤独症谱系障碍的认知和理解，促进早期诊断、早期干预和对孤独症患者及其家庭的支持，2007年12月，联合国大会通过决议，从2008年起将每年的4月2日定为世界提高孤独症意识日。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 17 版）