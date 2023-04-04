提升专业技能 服务住院患者

身着全套白色制服、头戴一次性防护帽，福建省三明市宁化县总医院骨科二区的护理员王立荣端着一盆热水走进了病房。放下脸盆，王立荣先把热水滴在手腕内侧试了试温度，再拧干毛巾，为卧病在床的廖来金老人翻身，轻轻擦拭后背。床头柜上放着提前准备好的热水瓶，水稍凉一些，王立荣就往脸盆里添上热水。

“护士说您的创面开始愈合了，恢复良好！”一阵忙活，擦身完毕，王立荣立即拉起床栏，给廖来金掖好被子。

“谢谢你啊！小王你来照顾，我很满意的。”今年82岁的廖来金家住宁化县方田乡朱王村，由于长期卧床，家属又缺乏护理知识，出现四度压疮而入院治疗。

“‘无陪护’病房服务可帮了大忙！”廖来金的孙子曾三金在一旁搭把手。他介绍，压疮的治疗和恢复对护理要求很高，家里其他人都在外地工作，自己也不懂如何护理，于是选择了“无陪护”病房服务。

“一人住院，全家受累”是许多患者家属面临的困境。“不少家属都难以兼顾工作和陪护，而聘请护理散工价格高昂不说，其资质和水平也良莠不齐，很难根据患者的病情进行科学的生活护理。”宁化县总医院“无陪护”病房护士长兰桂华说。

为有效减轻患者家属负担，更好满足患者护理服务需求，2022年起，福建省在省属公立医院和厦门市、三明市等地开展“无陪护”病房试点，促进健康服务发展。

“无陪护”并非无人陪护，而是由经过规范化培训的医疗护理员负责患者住院期间的生活照护，形成由护士和护理员组成的专业护理从业人员队伍，为患者提供全面、全程、优质的护理服务，实现无家属陪护或陪而不护。

半年前，王立荣经过层层培训、考核、实习，成为了一名护理员。在护士的指导和管理下，和其他护理员一起24小时轮班陪护患者。“翻身、擦洗、喂药喂食、推轮椅、更换床单被套等事情虽小，但都有具体的速度、手法和安全性要求。”王立荣介绍，病房护士每周会为护理员队伍集中培训，每月对护理员服务水平抽查考核，持续推动护理员队伍照护水平的提升。

为规范医疗护理员工作，2021年起，福建省卫健委、人社厅、财政厅联合开展全省医疗护理员的规范化培训工作，设立省、市级医疗护理员培训中心。目前福建省已有3984名医疗护理员取得培训合格证书。

“中午吃了半碗饭，真空负压封闭引流治疗已经停了，创面也在恢复中。”走出病房，王立荣通过微信把廖来金老人当日详细的恢复情况发给老人的儿子。“为了让家属放心，我们随时保持联系。”王立荣说。

宁化县总医院副院长熊益居介绍，医院根据患者病情需要和当地习俗，灵活规定了每日家属探视时间。对不能到现场探视的，家属和患者可以通过医院的视频连线设备随时交流。

同时，“无陪护”病房服务的引入也加强了医院的精细化管理能力。“医生开具饮食医嘱，营养师为患者个性化定制三餐，规范送餐流程后，保证每名患者都能吃上热饭热菜。同时，由医生评估患者病情和自理能力，划分三个护理等级和收费标准，提供相应服务，并根据病情动态调整。”熊益居说。

据统计，截至3月底，宁化县总医院“无陪护”病房服务累计服务近3700名患者。根据医院内部每月的护理员服务质量调查，“无陪护”病房服务的平均满意率为95.68%。

目前，福建省共确定“无陪护”试点医院17家，首批试点病区107个，正稳步推进医院“无陪护”病房试点工作。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 13 版）