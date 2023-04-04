就近满足需求 享受优质服务

一刻钟便民生活圈，是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。

如何进一步丰富和发展各类业态，让居民不仅能够就近满足买菜、就餐、洗衣等生活需求，还能够享受到方便优质的医疗、养老、文化等服务？本版今起推出“便民生活圈 提升幸福度”系列报道，由记者实地探访，展现一刻钟便民生活圈的建设成效，敬请关注。

——编 者

前不久，从事金融销售工作的李林搬到北京市石景山区远洋山水小区北区，第一时间就到楼下熟悉生活环境。小区内的一刻钟便民生活圈示意图让她惊喜不已，一一记下自己有需求的店铺位置。

由于职业装需要经常干洗，她先去了一家洗衣店办卡充值。随后，她又实地探访了超市、药店、理发店、餐饮店。李林说，现在洗衣店就在小区旁边，随时上门取送衣服。玉泉西里一刻钟便民生活圈让李林的生活便利了许多。

作为全国首批城市一刻钟便民生活圈试点，石景山区通过科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态，推动设施配套化、服务多元化，满足不同群体需求，提升社区生活的幸福指数，把一刻钟便民生活圈打造成为群众的幸福生活圈。

紧盯居民刚需

设置便民网点

早餐店铺溢出阵阵饭香、超市新上架的蔬菜水果新鲜水灵……清早，记者探访刘娘府地区的一刻钟便民生活圈。在这里，各类门店早已开门迎客，到处洋溢着生活味、烟火气。

在便利蜂便利店门前，出租车司机王小伟正吃着热腾腾的包子。“家门口自从有了这个24小时便利店，别提多方便。”王小伟跟记者说，他住在西山奥园小区，常跑夜车，深夜出发，清早归来。小区南门旁边的便利蜂是他的深夜食堂，也是早餐点。“超市里销售热餐食，出车前收车后都能吃点热乎的。”王小伟说，暖胃又暖心。

近年来，石景山区结合城市更新行动，设置便民服务网点，推动完善社区周边蔬菜零售、便利店（社区超市）、早餐、家政、美发美容、末端配送（快递柜）、便民维修、洗染等8项基本便民服务。据统计，目前石景山区8项基本便民商业网点达1778个。

“以前盼着家门口能有家菜店，再也不用跑远，就近方便买菜。”西山奥园小区居民王英慧老人说，她刚搬过来的时候每天要坐4站公交去买菜，“后来社区居委会把办公室腾出一部分，作为居民的供菜点。”

按照政府引导、市场主导的原则，从群众最基本最急切的需求入手，石景山区按需补缺，缺什么补什么。“我们紧盯群众生活刚需，优先引入超市、药店等业态。” 刘娘府地区一刻钟便民生活圈运营方负责人刘洁介绍。在业态引入初期，刘洁去周边小区做调查问卷，结合群众需求，她再外出去餐馆、药店、超市等考察，引入相关品牌化、连锁化的门店。

“现在买菜真方便。”王英慧感慨道。在小区东西门各有一家超市，还可以比比哪家货物的性价比高一些。不仅如此，在小区周边还有一家预制菜超市，都是切好装盒的蔬菜，带回家倒进锅里炒一下即可。如果不想下厨，周围还有几家平价饭馆，火锅、烤鱼、炒菜一应俱全。

引入丰富业态

完善多种功能

最近，刘洁正在对接一家眼科连锁诊所，她想把眼科诊所引进到刘娘府地区一刻钟便民生活圈。“这里多是回迁居民，老人多，对眼科的需求比较大。”刘洁说。自从该便民生活圈建设以来，除了引入药店外，还引入了口腔诊所、中医诊所、社区卫生服务站等。居民不仅可以洗牙补牙、推拿针灸、看病拿药，还可以看病、测血压、做心电图等，就医多样化需求得到基本满足。如今，刘娘府地区一刻钟便民生活圈丰富的医疗资源，也吸引了不少“圈外”的居民来此就医。

成为全国首批试点以来，石景山区加快建设一刻钟便民生活圈，促进生活服务业转型升级，在巩固提升基本保障类业态的同时，大力丰富发展品质提升类业态。记者在刘娘府地区一刻钟便民生活圈看到，健康服务、文体娱乐、法律咨询等方面的业态很齐全。“我们力争把便民生活圈打造成周边社区的商业中心、服务中心、文化中心和交流中心。”刘洁跟记者说。

一处叫“刘娘府地区共享+”的招牌引起记者注意。进入此共享空间，迎面的一排排书架摆满了各类图书。几个孩子正在认真地看绘本。

“这些孩子是附近居民暂时托管在这儿的。”工作人员姜欣说，“作为共享空间，居民有新需求，我们尽量满足。”从去年暑假开始，托管服务成为共享空间里的新项目。“刘娘府地区共享+”空间，融合了刘娘府博物馆、社区书店、花房、文体活动中心、自习室、茶室等多种功能。在这里，居民可以免费借阅图书，参加亲子手工课、花艺公开课、音乐培训课等。在石景山区，便民生活圈里的购物、休闲、健身、文化、社交等功能越来越完善。

石景山区还将商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化，进一步提升便民生活圈内居民的生活品质。

“2斤芹菜、1斤油菜、3斤鸡蛋”“1袋大米、5斤鸡蛋”……在苹东市集一刻钟便民生活圈，周边居民可享受免费送菜上门服务。苹东市集是苹果园菜市场智慧化升级后的新招牌。记者看到，苹东市集进门处的智慧大屏幕常常吸引众人驻足。屏幕上哪家卖了多少、谁家最受青睐，都会实时显示，为周边居民提供购物参考。

“改造后的菜市场一层是生鲜果蔬主食，二层是日杂百货，三层是花卉鱼虫。”据该市集运营负责人黄红岩介绍，菜市场在原有“集中小修、家政服务、理发等便利化服务和规范化管理”的基础上，建立大数据平台，提供商品追溯、商户管理、价格监测等服务，让居民买得明白，买得放心。

各类民生事项

就近就便办理

在刘娘府地区一刻钟便民生活圈，走进苹果园街道边府社区服务站，养老助残、失业就业、卫生计生、住房保障等8个对外窗口一字排开，为社区居民提供各项民生服务。工作人员徐兰洁负责社会救助等事项，她接待了一位失独老人，为其办理领取失独家庭补助业务。在这之前，老人打来电话咨询，徐兰洁把需要准备的材料告诉她。老人到服务站提交材料之后，徐兰洁全程代办。“有一些老人办事不方便，社区服务站也会派人上门服务。”边府社区党委书记季国辉说。

据介绍，石景山区在各个社区建立服务站，在社区党组织指导下开展工作，着力解决群众急难愁盼问题，并为居民提供就近就便的政务服务。

当前，社区服务站分不同领域和不同窗口，由不同人承担不同事项。有时，负责的社工不在岗位上，群众的一些事情无法办理。针对这种情况，石景山区在社区服务站设置综合窗口，可办理民政、计生等40余个事项，并配备专业社工进行值守，提供咨询、协助办理业务等服务。石景山区还对社工进行所涉事项的培训，帮助社工全面掌握相关政策。“目前，边府社区已经设置综合窗口，不管群众来办理什么业务，都能顺利办理。”季国辉说，其他社工也正朝着专业社工的方向努力。

为了推动一网通办，社工都会主动告知办事群众可采取网络办理等便利化的渠道，并积极辅助指导群众线上办事。

当前，石景山区正按照“标准统一、分类施策、重点突破、全面覆盖”原则，实行首问负责、一次性告知等基本制度，实现150余个社区政务服务规范化建设全覆盖，着力提升政务服务能力，让群众少跑腿，办事更方便，全面提升办事的便捷度和满意度。

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 13 版）